di
giovedì 9 ottobre 2025
Concluso il training di UNIDO ITPO Italy in collaborazione con Zest Innovation per business manager dall’Iraq

Grazie al supporto tecnico di Zest Innovation, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 si è tenuto a Roma “Development of the Iraqi Innovation System”: il corso di formazione organizzato da UNIDO ITPO Italy – l’Ufficio Italiano per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale – a beneficio di una delegazione di business manager in rappresentanza della Federazione delle Industrie Irachene (IFI) e di altri stakeholder pubblici e privati del Paese. Questa attività è il risultato di una serie di iniziative realizzate da UNIDO ITPO Italy a beneficio dell'IFI nel quadro del progetto “Establishing a platform for innovative ideas and technologies for local industrial sectors in Iraq”, implementato da UNIDO ITPO Italy grazie al supporto finanziario del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Nel corso dei cinque giorni di formazione presso The HUB di Via Marsala a Roma, sede di Zest, i cinque manager iracheni hanno preso parte a vari seminari, workshop, sessioni di mentoring e attività di peer learning con esperti sui temi di innovazione e sviluppo industriale, confrontandosi con esperienze e best practices internazionali da applicare al contesto iracheno. A coronamento dell’iniziativa, il programma si è concluso con la cerimonia di consegna dei certificati, a cui ha partecipato in modalità virtuale anche il Presidente di IFI, a ribadire il forte impegno condiviso da tutte le parti coinvolte per promuovere cooperazione internazionale ed innovazione come leve per uno sviluppo industriale inclusivo e sostenibile in Iraq, in linea con il mandato di UNIDO.

“UNIDO ITPO Italy da anni lavora in Iraq a supporto del settore privato locale, attraverso l’implementazione di iniziative di assistenza tecnica verso istituzioni, associazioni e imprese” commenta Andrea Carapellese, Vice Direttore di UNIDO ITPO Italy e referente per le attività dell’Ufficio in Iraq. “Negli ultimi anni grande attenzione al Business Center di IFI, per il quale adesso stiamo realizzando servizi e formazione per dotarlo di un incubatore che valorizzi le idee innovative dal basso, a partire dal settore agribusiness e con l’obiettivo di contribuire a rafforzare l’ecosistema startup nazionale. Il ruolo strategico di UNIDO ITPO Italy”, continua Carapellese, “sta infatti nella costruzione di partenariati multi-attoriali orientati alla sostenibilità attraverso sinergie tra mondo universitario, ecosistema startup, industria tradizionale, venture capital e finanza, terzo settore e ONG — anche tramite sostegno indiretto all’ecosistema startup italiano attraverso opportunità di internazionalizzazione, convergenza tra business e cooperazione allo sviluppo, e partenariati strategici con i nuovi hub dell’innovazione nei Paesi in Via di Sviluppo”. “Con Zest Innovation vogliamo portare un cambiamento culturale, affrontando bisogni e sfide volte ad un processo di innovazione.”

Ha commentato Antonella Zullo, Amministratrice Delegata di Zest Innovation “Grazie ai nostri programmi di supporto, e alla nostra esperienza pluriennale, puntiamo a rinnovare l’approccio strutturale, partendo soprattutto dalla formazione, tramite valori fondamentali come la sostenibilità sociale, ambientale e di governance. Zullo, insieme a Matteo Paradisi, Head of International Ecosystem Development di Zest Innovation e coordinator del progetto, ci ha tenuto a mettere in evidenza che: “Questo programma si inserisce perfettamente nello spirito di Zest, che porta nel suo DNA la volontà di innovare in modo responsabile tramite l’incoraggiamento dell’imprenditorialità e quella di creare valore per tutta la filiera di stakeholder, per il territorio e gettare le basi per un futuro più solido in eredità alle generazioni a venire.” - Così ha commentato Antonella Zullo, amministratrice delegata di Zest Innovation.

