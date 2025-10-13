Barcolana 57: la barca di Fincantieri "Doers on board" al dodicesimo posto

Debutto convincente per Fincantieri alla “Barcolana 57”, la storica regata velica di Trieste: la barca personalizzata DOERS ON BOARD ha concluso la competizione principale classificandosi dodicesima su oltre 1800 imbarcazioni iscritte.



In gara con un equipaggio composto esclusivamente da dipendenti del Gruppo, provenienti da diverse sedi italiane, DOERS ON BOARD ha saputo tradurre in regata i valori che contraddistinguono Fincantieri: spirito di squadra, determinazione, fiducia reciproca e inclusione. Un’esperienza intensa e partecipata che ha visto il team distinguersi anche nella Regata Maxi di venerdì 11 ottobre, dove ha conquistato un importante secondo posto assoluto.



La partecipazione a Barcolana 57 rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere per il Gruppo, che ha scelto di portare in mare le proprie persone per valorizzarne il talento, l’impegno e l’identità industriale. Un progetto che ha unito passione sportiva, cultura marittima e coinvolgimento interno, riaffermando il legame di Fincantieri con il territorio e con i grandi temi legati all’economia del mare.