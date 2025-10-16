Monaco, intesa strategica tra il Governo bavarese e MFE

Si è svolto oggi presso la Cancelleria di Stato Bavarese l’incontro tra il Primo Ministro della Baviera, Markus Söder, e Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE – MEDIAFOREUROPE, culminato nella firma di un Memorandum of Understanding tra il gruppo europeo e il Governo regionale.

L’intesa conferma la volontà di MFE di radicare stabilmente la propria presenza in Baviera, riconoscendo Monaco e Unterföhring come centro operativo strategico per il mercato tedesco e per l’intera area DACH. L’accordo punta a rafforzare la produzione locale, l’innovazione tecnologica e la formazione di nuove competenze nel settore audiovisivo, con particolare attenzione alla tutela dell’identità editoriale tedesca.

Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato il valore industriale e simbolico dell’intesa, dichiarando:

«Ringrazio il Governo della Baviera e il Presidente Söder per il sostegno e per lo spirito di collaborazione che hanno reso possibile questa intesa. Per MFE è un passo importante e concreto, che conferma la nostra volontà di lavorare in Baviera e di investire nel futuro di ProSiebenSat.1».

Berlusconi ha evidenziato anche l’approccio del gruppo nei mercati in cui opera: «MFE nei Paesi in cui già opera ha sempre garantito etica imprenditoriale, pluralismo, libertà d’informazione, tutela occupazionale. E alla luce di questa nuova sfida ci impegniamo a farlo con ancora maggiore senso di responsabilità».

L’AD ha poi tracciato la direzione strategica per il mercato tedesco: «Monaco e Unterföhring sono e resteranno il cuore del nostro lavoro nel mondo tedesco. Vogliamo offrire contenuti di qualità, contenuti identitari, prodotti su misura per il pubblico nazionale. Qui vogliamo investire in tecnologia, innovazione, produzione di contenuti e nuove competenze per rilanciare e far crescere ProSiebenSat.1 in Germania e in Europa e rafforzare il ruolo di MFE».

Nel suo intervento, Markus Söder ha definito l’accordo un passaggio cruciale per la Baviera come sede dei media, affermando: «Oggi è una giornata importante per la Baviera come sede dei media. Ora è chiaro: ProSiebenSat.1 rimarrà a Monaco sul lungo periodo, anche con i nuovi proprietari MFE-MEDIAFOREUROPE. Il Governo dello Stato della Baviera accoglie espressamente con favore questa decisione di carattere sostenibile».

Söder ha inoltre annunciato che, accanto al consolidamento delle attività esistenti, MFE realizzerà in Baviera un nuovo hub dedicato all’intelligenza artificiale e all’innovazione, inserendosi nella strategia regionale che punta a confermare la Baviera come uno dei principali poli europei per i media e la tecnologia.

L’incontro tra Söder e Berlusconi rappresenta quindi un passaggio strategico che lega radicamento locale e visione europea, integrando industria dei media, identità culturale e sviluppo tecnologico in una nuova fase di crescita per ProSiebenSat.1 e per l’intero ecosistema audiovisivo tedesco.