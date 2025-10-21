APR inaugura a Pinerolo il Centro per l’Integrazione e il Testing: un nuovo hub per accelerare l’innovazione aerospaziale

APR ha inaugurato oggi, presso la sede di Via R. Incerti 10, il Centro per l’Integrazione e il Testing dei prodotti dedicati all’Aviazione e allo Spazio: un’infrastruttura pensata per integrare, testare e trasformare in realtà le innovazioni che tracciano il futuro del volo e dell’esplorazione spaziale. All’appuntamento hanno partecipato Istituzioni, Partner e rappresentanti dell’ecosistema aerospaziale, insieme a tutto il team APR.

La mattinata è entrata nel vivo con l’intervento inaugurale di Andrea Romiti, fondatore di APR. Sono seguiti gli interventi di Tommaso Ghidini (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’ESA), di Giorgia Garola (Presidente di AMMA e Vicepresidente Unione Industriali di Torino), Maurizio De Mitri (Presidente del Distretto Aerospaziale del Piemonte), di S.E. Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo, dell’Assessore della Regione Piemonte Andrea Tronzano e del Sindaco di Pinerolo Luca Salvai. Walter Cugno, past Vice President di Thales Alenia Space, ha portato una testimonianza sul valore dell’ecosistema aerospaziale e sulle prossime missioni in cui APR è coinvolta; quindi, Andrea Romiti ha chiuso i lavori, ringraziando istituzioni, partner e i circa cento partecipanti all’evento. Presenti, tra gli altri, Dario Peirone (presidente CEIP), Donato Amoroso (CEO & Country Director Thales Italia), Fabio Grimaldi (Presidente Altec), Roberto Angelini (Director Exploration and Science di Thales Alenia Space).