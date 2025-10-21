MFE: MARCO GIORDANI NUOVO CEO DI PROSIEBEN

Cambio ai vertici di ProSiebenSat.1. Il consiglio di amministrazione della controllata tedesca di Mfe ha nominato Marco Giordani nuovo amministratore delegato con effetto immediato. Lo rende noto la società in un comunicato, spiegando che Giordani, attuale direttore finanziario di Mfe, prende il posto di Bert Habets, che resterà in azienda come consulente.

Accanto a Giordani lavorerà il nuovo direttore finanziario Bob Rajan, che succede a Martin Mildner, uscito dal gruppo di comune accordo. Rinuncia invece all’incarico il direttore generale Markus Breitenecker, la cui posizione non sarà sostituita.

La nomina di Giordani arriva a poche settimane dai cambiamenti nella governance di ProSieben seguiti all’Opas di Mfe, che ha portato la società del gruppo Mediaset al 75% del capitale dell’emittente tedesca. Dopo il successo dell’offerta, lo scorso 18 settembre si erano dimessi dal consiglio di sorveglianza Klára Brachtlová, rappresentante dell’ex socio Ppe, e l’indipendente Christoph Mainusch. I due sono stati sostituiti il 9 ottobre da Michael Eifler e Simone Sole, che dovranno essere confermati dalla prossima assemblea.

Con l’arrivo di Giordani e Rajan, il nuovo assetto di ProSiebenSat.1 si consolida anche sul piano operativo, segnando l’avvio concreto della nuova fase sotto la guida di Mfe.