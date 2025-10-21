Da Kobe Bryant a Beckham agli sportivi amatoriali: il tendine d’Achille non è un problema riservato alle leggende dello sport

Tendinopatia achillea, rottura del tendine d’Achille e fascite plantare non colpiscono solo i professionisti: anche chi gioca a calcetto la domenica o torna a correre dopo anni può convivere con dolore e rigidità.

Lo spiega il dottor Luigi Manzi, chirurgo ortopedico specializzato in piede e caviglia e responsabile medico di SmartHallux®.

«Negli ambulatori vediamo ogni giorno le stesse dinamiche dei grandi campioni: sovraccarichi, rigidità, scarpe inadatte. Il filo rosso è un sistema posteriore che va in sofferenza — polpaccio, tendine e fascia plantare sono una catena unica», sottolinea.

Il tendine d’Achille: anatomia, carichi e perché si infiamma

È il tendine più robusto del corpo umano: trasmette la forza del polpaccio al calcagno e immagazzina energia elastica a ogni passo.

Quando i carichi aumentano troppo o la meccanica è alterata — per rigidità del polpaccio, errori tecnici o calzature inadatte — si generano microlacerazioni e un processo degenerativo noto come tendinopatia.

«Non è una semplice “tendinite”: è una sofferenza del tessuto con rimodellamento anomalo del collagene», chiarisce Manzi. «Per questo servono tempi e progressioni giuste, non solo antinfiammatori.»

Due volti della stessa patologia

La forma non inserzionale

Colpisce la parte centrale del tendine, a pochi centimetri sopra il calcagno. Tipica in chi riprende l’attività dopo una pausa. Il tendine si ispessisce, il dolore è vivo al mattino e peggiora con sforzi replicati. «Risponde bene a un lavoro progressivo di carico, con esercizi eccentrici e attenzione alla catena posteriore», spiega Manzi.

La forma inserzionale

Riguarda l’attacco sul calcagno, dove il tendine convive con l’osso e le borse retrocalcaneari. È frequente il morbo di Haglund, che irrita il tendine. «In questo caso serve proteggere l’inserzione, evitare eccessi di dorsiflessione e scegliere calzature idonee. Non si può trattarla come una forma “standard”», aggiunge.

Sintomi, diagnosi e segnali d’allarme

Rigidità mattutina, dolore puntiforme, gonfiore e fastidio alla compressione laterale sono campanelli d’allarme.

La diagnosi è essenzialmente clinica; ecografia e risonanza magnetica servono a definire grado e localizzazione della lesione. «L’imaging conferma ciò che le mani del clinico già intuivano», precisa Manzi.

Quando la “corda” cede: la rottura del tendine

Un tendine già compromesso può rompersi con un gesto improvviso: uno “schiocco”, la perdita di propulsione, l’impossibilità di camminare in punta. Atleti celebri come Bryant, Beckham o Spinazzola hanno dimostrato che la rottura può capitare anche ai più potenti.

«Se accade a loro, può accadere a chiunque non gestisca bene carichi e prevenzione», ricorda Manzi. Il recupero può durare 6–12 mesi, ma le tecniche mininvasive di oggi, se ben integrate con la riabilitazione, consentono un percorso più rapido e fluido.

Fascite plantare: il dolore che parte da più in alto

Il dolore sotto il tallone è spesso solo la parte visibile del problema. «In molti casi la causa è più in alto: rigidità del gastrocnemio che trascina il calcagno e mette in tensione la fascia plantare», spiega il dottor Manzi.

Allungare il polpaccio e lavorare sull’equino funzionale, insieme a scelte di calzatura corrette, può spesso dare sollievo più efficace di cure solo locali.

Come si cura realmente: principi e progressioni

La terapia, osserva Manzi, dev’essere “un vestito su misura”. Si parte dal controllo del dolore e dalla costruzione di tolleranza al carico, poi si lavora su rimodellamento, forza e elasticità del tendine. Stretching, esercizi mirati e tecniche fisiche (ad esempio la tecarterapia) aiutano nelle fasi iniziali. Quando il danno è importante, entrano in scena le tecniche chirurgiche mininvasive, come quelle integrate nel metodo SmartHallux®, capaci di intervenire con minimizzazione dell’invasività e accelerazione del recupero.

Tornare in campo (e non farsi male di nuovo)

Il ritorno all’attività non è una data sul calendario, ma una progressione:

Progressività dei carichi, aumentando una variabile alla volta (volume, intensità o frequenza).

Forza del polpaccio, per proteggere il tendine.

Mobilità e calzature intelligenti, con drop, suole e materiali adeguati.

«Gli atleti d’élite insegnano la disciplina delle progressioni e l’ascolto dei segnali deboli», osserva Manzi. «Chi segue queste regole riduce molto il rischio di recidiva.»

Il messaggio finale

«Il tallone è un ecosistema: polpaccio, tendine e fascia plantare parlano la stessa lingua», conclude il dottor Luigi Manzi. Riconoscere la sede del problema, correggere la rigidità muscolare e dosare i carichi sono i pilastri per una guarigione duratura. I grandi infortuni — da Bryant a Spinazzola — non sono solo cronaca sportiva: sono moniti per tutti.

