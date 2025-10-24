A Roma arriva l’Italy Brick Expo: la più grande mostra LEGO® mai realizzata in Italia

Si è tenuta a Roma, presso il prestigioso Palazzo dei Congressi, l'anteprima stampa dell'Italy Brick Expo, la più grande esposizione LEGO® mai organizzata in Italia. L'evento, dedicato alla creatività, all'arte e al gioco, ha offerto ai media un'esclusiva anteprima all'interno di una vasta area espositiva di oltre 4.000 metri quadrati. L’evento ufficiale, organizzato in co-produzione tra Bricks Show ed EUR S.p.A., aprirà al pubblico sabato 25 e domenica 26 ottobre con un programma ricco di installazioni, ospiti internazionali e attività speciali. Durante l’anteprima stampa, i giornalisti hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’atmosfera unica dell’evento, osservando da vicino le ultime fasi di allestimento e interagendo direttamente con i builder internazionali intenti a completare le loro straordinarie creazioni. L’evento è stato anche l’occasione per scoprire in esclusiva alcune delle installazioni più spettacolari realizzate con i mattoncini LEGO®, esplorare gli spazi espositivi e ricevere un giocoso cadeau celebrativo offerto dagli organizzatori.

Il percorso espositivo Per la prima volta in Italia, oltre 100 maestri costruttori (AFOL – Adult Fan of LEGO®) provenienti da tutto il mondo porteranno a Roma centinaia di creazioni originali, vere opere d’arte che spaziano dall’architettura al cinema, dalla storia alla fantasia. Tra i builder più attesi: Rocco J. Buttliere (Chicago, USA), che presenterà la sua monumentale SPQR, ricostruzione in scala micro della Roma Imperiale; Luca Petraglia (Milano, ITA) che porterà una serie dedicata ai simboli di Roma come la Fontana di Trevi, Piazza Navona, San Pietro e l’Altare della Patria; MBrick (Digione, FRA), celebre per i suoi quadri 3D in mattoncini, che uniscono arte moderna e tecnica costruttiva. Inoltre, per celebrare i suoi 35 anni, sarà presente anche l’iconico Gabibbo di “Striscia la Notizia”, in una spettacolare versione interamente realizzata in LEGO®. L’imponente mascotte rossa, ricreata con incredibile dettaglio e cura dai builder, diventa così protagonista di una vera e propria installazione pop, pronta a stupire grandi e piccoli. Tra colori vivaci e mattoncini, il Gabibbo non è solo un omaggio a un’icona della televisione italiana, ma anche un esempio perfetto di come la creatività e la fantasia possano trasformare un personaggio familiare in un’opera d’arte tridimensionale.