Bignami, dati parlano chiaro, con governo Meloni salari crescono

"I dati Istat diffusi oggi parlano chiaro: con il Governo Meloni i salari sono tornati a crescere e le famiglie italiane hanno iniziato a recuperare il potere d'acquisto perso con i governi precedenti. Anche nel terzo trimestre 2025 le retribuzioni crescono più dell'inflazione. Da gennaio a settembre sono aumentate del 3,3 per cento rispetto all'anno precedente, dopo il +3,1 per cento del 2024. Prosegue così il recupero di potere d'acquisto dei salari che, da ottobre 2023, aumentano più dei prezzi. Nel 2019, con il Governo Conte 2 sostenuto da M5S, PD e sinistra, la crescita è stata appena dell'1,1 per cento. Il percorso di risalita non è ancora concluso, ma la tendenza è chiara: abbiamo invertito la rotta e continueremo a lavorare per rafforzare reddito e capacità di spesa delle famiglie italiane". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.