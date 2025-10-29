Blum, la realtà bergamasca premiata ai MEI Awards 2025 insieme ai più prestigiosi nomi nel mondo dell'ospitalità e del benessere



“Best New Wellness & Beauty Concept” per BLUM, la nuova eccellenza italiana del benessere. Nella cornice di Villa Frattina, in provincia di Treviso, si è svolta l’edizione 2025 dei MEI Awards, che ogni anno celebrano le eccellenze italiane e internazionali nei mondi del wellness, dell’ospitalità e della bellezza.

Tra i vincitori, BLUM – Rituali di Benessere, elegante realtà bergamasca, è stata premiata come “Best New Wellness & Beauty Concept”, un riconoscimento che celebra la passione e l’impegno costante per l’eccellenza e la qualità dei servizi offerti.

BLUM – Rituali di Benessere, insieme ai più grandi Luxury Resort SPA 5 stelle internazionali, si è distinto fra le strutture che meglio rappresentano i nuovi trend della bellezza, del benessere e della prevenzione per lo star bene.

BLUM nasce dall’incontro tra Alessia Fabretti, professionista del benessere con esperienze internazionali nei più rinomati retreat europei, e Andrea Mangilli, imprenditore bergamasco già protagonista di successi nel mondo della cosmetica.

Insieme hanno creato un luogo dove mindfulness, massaggio e Pilates Reformer si fondono nel metodo esclusivo Nirion, concepito per riportare corpo e mente al loro equilibrio naturale.

L’area Pilates è guidata da Paola Spreafico, che ha portato un approccio tecnico e sensibile capace di trasformare ogni lezione in un percorso di consapevolezza e rinascita.

“Essere riconosciuti accanto a nomi che rappresentano la storia del benessere mondiale è un grande onore,” afferma Alessia Fabretti, direttrice e co-fondatrice di BLUM.

“Questo premio conferma che il nostro modo di intendere la cura — fatto di ascolto e autenticità — parla a tutti.”

I MEI Awards nascono dalla filosofia di MEI – Migliori Erbe Italiane, azienda italiana pioniera del benessere naturale. Da oltre quarant’anni MEI utilizza piante officinali spontanee e oli essenziali puri, valorizzando la forza vitale della natura attraverso ricerca, etica e qualità certificata. È questo approccio autentico che ha reso MEI il marchio scelto dalle più prestigiose spa e resort del mondo, e che ispira i premi assegnati a chi, come BLUM, condivide una visione consapevole e sostenibile del benessere.

A condividere la scena con BLUM, citiamo alcune tra le realtà più iconiche del settore, nomi che non hanno bisogno di presentazioni, simboli di eccellenza e ispirazione:

Belmond Castello di Casole, Casa Cipriani Milano e Quellenhof Luxury Resort Essere accanto a questi mostri sacri del benessere consacra BLUM come nuova eccellenza italiana. Gli spazi di BLUM sono stati progettati e realizzati da Bruno Spreafico, azienda di riferimento nell’interior design e nell’arredo su misura.

Un partner che ha saputo interpretare la filosofia del centro e creare ambienti che favoriscono calma, armonia e accoglienza: lo spazio stesso diventa parte integrante del percorso di benessere. BLUM non è un semplice centro benessere, ma un salotto urbano dove il tempo rallenta e ogni gesto diventa un rituale.

Nel suo primo anno di vita, si afferma come una delle eccellenze italiane del benessere, unendo la sensibilità artigianale bergamasca a una visione internazionale della cura di sé. Un premio che segna solo l’inizio di un percorso destinato a lasciare il segno nel mondo del wellness contemporaneo.