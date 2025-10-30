IlSolitoMute dal 29 ottobre al 2 novembre special guest al Lucca Comics & Games

Dal 29 ottobre al 2 Novembre, ilSolitoMute al secolo Raffaele Bottone, sarà grande protagonista e conduttore per vivere il meglio dell'intrattenimento e del Gaming & Tech presso il padiglione di Euronics al Lucca Comics & Games con un palinsesto ricco di azione, interviste, talk, quiz e tanti ospiti e sorprese. Durante tutti i giorni della Kermesse ilSolitoMute sarà così tra i principali mattatori del Padiglione di Euronics un grande spazio interattivo e dinamico di 300 mq nel suggestivo scenario del Baluardo Santa Croce in cui videogames, tornei, sfide, giochi, intrattenimento, tecnologia, creatività e molto altro si fonderanno in un’unica incredibile esperienza all’insegna del divertimento e della condivisione.

Tra i principali e più amati e seguiti volti in ambito gaming e tech con migliaia di followers sui social, ilSolitoMute al secolo Raffaele Bottone è content creator esperto di gaming e tech. Ha preso parte a diversi eventi come conduttore ed è ambassador Ubisoft e content creator per Playstation. i suoi canali TikTok e Instagram sono veri e propri punti di riferimento per gli appassionati del mondo tech. Ha anche fondato e gestisce “Rainbow6ItaCom”, un punto di riferimento per la community italiana di Rainbow Six Siege (gioco sviluppato da Ubisoft) su YouTube, Twitch e Instagram.

"Tornare al Lucca Comics è sempre una bella emozione. La mia prima edizione è stata esattamente 10 anni fa. Poter vivere questo grande festival da Host e conduttore è un’emozione davvero unica. Il divertimento non mancherà. Dal 29 ottobre al 2 Novembre ogni giorno tanti i talk, le interviste a tema nerd, videogiochi e ancora quiz, molti ospiti e sorprese dove il pubblico sarà sempre grande protagonista in questo vortice bellissimo di energia pura e grande adrenalina a cielo aperto che è Lucca Comics"

Grazie ad un linguaggio chiaro, semplice e vincente Raffaele è riuscito a conquistare l'affetto di innumerevoli seguaci proprio per una modalità di fruizione diretta, vincente che non tralascia mai l'attualità e l'informazione. Numerose sono le sue conduzioni all'interno dei principali palchi di eventi dedicati alla tecnologia e al mondo gaming. La sua attività spazia dalla creazione di contenuti divulgativi, guide tech e unboxing, alla conduzione di eventi di settore, collaborando con alcuni dei marchi più importanti del panorama come Nvidia, PlayStation, Ubisoft, Asus, Euronics, Samsung, Enilive, solo per citarne alcuni.