Sogesid S.p.A., la Società di ingegneria ambientale dello Stato, chiude il primo semestre 2025 con una crescita significativa: il valore della produzione raggiunge € 29,1 milioni, in aumento dell’11,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il risultato è trainato dai Servizi Tecnici e di Ingegneria (+ € 2,25 milioni), dalla linea Dissesto Idrogeologico (+ € 1,82 milioni), e da incrementi nelle attività Acque, Porti e Assistenza Tecnica per MASE e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. È quanto emerge dalla Relazione Semestrale 2025 di Sogesid S.p.A., presentata a Milano. Sogesid S.p.A., Relazione Semestrale 2025: crescita della produzione dell’11,7% Il totale attivo sale a € 179,6 milioni, il patrimonio netto si attesta a € 43,6 milioni e la liquidità disponibile raggiunge € 26,5 milioni. Le prospettive per la chiusura del 2025 sono positive.

Struttura economico-finanziaria solida

La Relazione Semestrale evidenzia una struttura economico-finanziaria solida: il totale attivo sale a € 179,6 milioni, il patrimonio netto si attesta a € 43,6 milioni e la liquidità disponibile raggiunge € 26,5 milioni. La marginalità migliora, con EBITDA positivo per la prima volta dopo diversi esercizi (€ 524mila), risultato operativo di € 368mila e avanzo di periodo di € 206mila, in netto miglioramento rispetto al disavanzo del 2024.

I costi della produzione crescono del 7,5%, principalmente per l’aumento del personale (+29 unità) e dei servizi. La dotazione organica prevista a fine anno è di circa 520 unità, inferiore rispetto alle stime di budget, con una riduzione dei costi del personale rispetto alle previsioni.

Consolidamento aziendale e prospettive future

Le prospettive per la chiusura del 2025 sono positive: si stima un valore della produzione superiore a € 71 milioni e un margine operativo lordo in crescita dell’88,5%. Il risultato netto atteso è di € 1,15 milioni, confermando il trend di rafforzamento industriale e gestionale.

L’obiettivo è quello di rendere Sogesid un punto di riferimento concreto per le Amministrazioni Centrali e non solo, sui temi ambientali, dal dissesto alla transizione verde.

L’Ing. Roberto Mantovanelli, Presidente Sogesid S.p.A., ha affermato: “I risultati raggiunti nel primo semestre confermano la recente svolta di Sogesid e sono motivo di grande soddisfazione per tutta la struttura. L’incremento della produzione e il miglioramento degli indicatori economici testimoniano l’impegno e la competenza delle nostre persone. Siamo consapevoli che questo è solo il primo passo di un percorso ambizioso: la strada da percorrere è ancora lunga, ma abbiamo posto basi solide per affrontare le sfide future e continuare a crescere al servizio del Paese”.

Secondo l’Ing. Errico Stravato, Amministratore Delegato Sogesid S.p.A.: “Le prospettive per la chiusura del 2025 confermano un andamento in forte crescita, con un valore della produzione stimato oltre i 71 milioni di euro e una redditività in significativo miglioramento. Questi risultati pongono basi solide per il 2026, anno in cui Sogesid proseguirà nel rafforzamento della propria capacità industriale e gestionale, puntando su una profonda trasformazione del modo di operare: da esecutori tecnici a protagonisti nella governance dei progetti”.

Per Massimiliano Panero, Vicepresidente Sogesid S.p.A.: “Il cambio di rotta anticipato dall’approvazione, a luglio scorso, del primo bilancio in attivo dopo molto tempo, viene oggi confermato dalla relazione semestrale. Sogesid non solo ha cambiato volto, ma - grazie alla linea delineata dalla poliedricità di questa governance - ha cambiato addirittura anima: da strumento rivolto quasi esclusivamente all’assistenza tecnica ai ministeri (quale era due anni fa) si presenta ora come solido e principale player nello scenario dell’ingegneria pubblica italiana”.

Per la Dott. ssa Paola Scialanga, Consigliere Sogesid S.p.A. “I risultati illustrati oggi, confermano che Sogesid sta vivendo una fase di piena maturazione, nella quale competenze tecniche, solidità gestionale e visione strategica si integrano per generare valore sostenibile. La crescita della produzione e il miglioramento della marginalità non sono solo indicatori economici, ma il segno tangibile di una trasformazione culturale e organizzativa che mette al centro la qualità del lavoro, l’innovazione e l’impatto ambientale positivo.”

Ha concluso l’Avv. Ernestina Sicilia, Consigliere Sogesid S.p.A. “Oggi Sogesid si afferma come un modello di ingegneria pubblica capace di coniugare efficienza industriale e responsabilità sociale, accompagnando lo Stato e i territori nelle sfide della transizione ecologica. È una direzione che intendiamo consolidare, con l’obiettivo di rendere ogni progetto un investimento concreto nel futuro sostenibile del Paese.”