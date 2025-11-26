Femminicidi: l’amore prova a fermare la strage. A Trinità dei Monti la Capitale lancia il suo “basta” silenzioso. 

Roma ha deciso di parlare con il linguaggio più antico del mondo: il corpo. Niente comizi, niente megafoni, niente striscioni. Ieri, sulla maestosa scalinata di Piazza di Spagna, 103 ballerini hanno preso posizione. Letteralmente. Un’irruzione pacifica, ma deflagrante, nel salotto buono della Capitale per incidere un messaggio dritto nel petto dell’Italia: no ai femminicidi. È la fotografia di un Paese che prova a scuotersi. Centotre danzatori allineati sulla scalinata di Trinità dei Monti, 15 minuti di coreografia di massa studiata al millimetro: donne in rosso, uomini in nero, un cuore giallo sul petto. “Mai violenza, solo amore”, il titolo dell’evento che non lascia spazi all’ambiguità. Un richiamo esplicito alle 103 donne uccise nel 2024, vittime di una macelleria sociale che deve fermarsi. È il numero, ma è anche un atto d’accusa: 103 vite spezzate, 103 omissioni, 103 falle di sistema.

A farsi carico del grido è stata Telefono Rosa, da anni in prima linea contro la violenza di genere. Accanto all’Associazione, un nucleo di produzioni artistiche che ha saputo trasformare l’affollata piazza in un tempio laico della memoria: Diamante Production, Oyster Media, Big Mama Production. A tenere le redini del movimento, la coreografia di massa diretta da Giacomo Molinari, chiamato a orchestrare la “rivolta dei gesti”, un esercito schierato senza ordinanze, senza blindati, senza permessi emotivi. Il colpo scenico è stato immediato: dalla metà del pomeriggio la piazza era una cassa di risonanza di occhi spalancati. Turisti inchiodati sui gradini laterali, studenti ammassati, famiglie, comitive. Tutti fermi. Per una volta, la frenesia del selfie si è arresa al senso del momento.