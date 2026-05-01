ITALO MOBILITY PARTNER DEI PREMI “DAVID DI DONATELLO” 2026

Italo diventa mobility partner dei premi “David di Donatello” 2026. La compagnia ferroviaria sostiene da sempre il grande cinema, italiano ed internazionale, facendo del treno un vero e proprio attore, spesso protagonista in diverse pellicole.

Come per ogni forma d’arte, Italo scende in campo per promuovere le unicità e la ricchezza culturale del nostro Paese. Un filo diretto, quello con il mondo del cinema, come testimoniato dal recente lancio della piattaforma ITALO RED CARPET. Già nel nome un diretto richiamo al settore cinematografico, che consente ai viaggiatori di vincere spesso ingressi nei migliori cinema italiani o di essere ospiti delle prime organizzate da Italo.

Italo conferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e delle eccellenze del sistema Paese attraverso un programma strutturato di iniziative e partnership che mettono al centro l’esperienza del viaggio e l’accesso a eventi di rilievo nazionale. In questo contesto si inserisce il sostegno di Italo ai David di Donatello 2026, uno degli appuntamenti più rappresentativi del cinema italiano.

In occasione della manifestazione, Italo lancia il concorso “Vinci una notte da Red Carpet”. Da oggi al 3 maggio 2026, gli iscritti al Programma Fedeltà Italo Più possono partecipare ad un contest che offre l’opportunità di vivere un’esperienza esclusiva legata alla prestigiosa cerimonia di premiazione dei David di Donatello. In palio un viaggio Italo A/R in ambiente Prima Business, una notte presso l’NYX Hotel Rome di Leonardo Hotels (4 stelle), transfer dedicati in partnership con Uber e due inviti per la Cerimonia di Premiazione dei David di Donatello. L’iniziativa rientra nella programmazione di RedCarpet, la piattaforma proprietaria di Italo dedicata alla valorizzazione di eventi, spettacoli ed esperienze culturali su tutto il territorio nazionale.

Italo sarà, inoltre, presente alla serata finale delle premiazioni con contenuti ed ospiti per sugellare la vicinanza del treno al grande cinema italiano e ospiterà i protagonisti della serata finale a bordo per raggiungere Roma. Attraverso RedCarpet, Italo continua a proporre esperienze, contenuti e iniziative pensate per premiare la fedeltà dei viaggiatori e promuovere la partecipazione alla vita culturale del Paese.

In questa edizione, come sempre, grandi nomi protagonisti in lizza per la vittoria finale: da Cinque Secondi di Paolo Virzì a La Grazia di Paolo Sorrentino (solo per citarne alcuni tra i candidati per migliori film), passando per Valeria Golino e Aurora Quattrocchi (alcune delle candidate a miglior attrice protagonista), mentre per gli attori protagonisti in concorso nomi di spicco come Toni Servillo, Claudio Santamaria e Valerio Mastandrea.

“Siamo sempre pronti a supportare l’arte, in tutte le sue forme. Il cinema è uno dei simboli del Made in Italy, attraverso pellicole italiane ed internazionali riusciamo anche a far conoscere le nostre bellezze, come testimonia il fenomeno sempre crescente del cineturismo in Italia. È con orgoglio che promuoviamo un premio prestigioso come i David di Donatello” commenta Dora Bonadies, Responsabile Network & Market Development di Italo.