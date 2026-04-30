FORZA ITALIA: CIRIELLI, “DOPO IL CONFRONTO CHIARIFICATORE RAPPORTI CON FDI SOLIDI E SERENI”

“Non entro nelle dinamiche interne di Forza Italia, che appartengono legittimamente alla vita di un partito alleato. Posso però dire, per ciò che riguarda i rapporti con Fratelli d’Italia, che dopo il confronto chiarificatore delle ultime settimane il clima è certamente molto sereno e il dialogo politico è proseguito in modo costruttivo”. Lo afferma Edmondo Cirielli, commentando l’impegno elettorale per le prossime comunali in Campania. “. L’incontro chiarificatore con Fulvio Martusciello è servito a raggiungere l’unità nelle due città principali dove si andava al voto Salerno e Avellino , peraltro due capoluoghi di provincia , e d e oggettivamente un risultato determinante per il centrodestra ”.

“Ovviamente ho agito d’accordo con il coordinatore regionale SS Iannone . Posso confermare quindi che oggi siamo soddisfatti dei rapporti tra Fdi e Fi ”, conclude Cirielli. 'In questa fase siamo pienamente impegnati nella campagna elettorale sui territori e il nostro lavoro è tutto concentrato sulla costruzione di un centrodestra credibile, competitivo e vicino ai cittadini. Per questo francamente non comprendiamo perché si continui a paventare divisioni o rotture che, nei fatti, non esistono''. Lo dichiara Luigi Casciello, coordinatore regionale di Noi moderati in Campania. ''I rapporti con Forza Italia -assicura Casciello- sono buoni, solidi e improntati a una collaborazione politica leale, così come avviene con tutti gli alleati della coalizione. Il confronto tra forze politiche è naturale, ma non va confuso con divisioni strategiche che oggi non vediamo". "Noi Moderati è al lavoro sui territori, accanto agli alleati, per rafforzare il progetto del centrodestra in Campania. In questo momento la priorità è parlare ai cittadini, costruire proposte e consolidare una coalizione che deve presentarsi unita alle prossime sfide. Tutto il resto appartiene a dinamiche che non mettono in discussione il percorso comune'', conclude Casciello.