Javier Milei: "Al sinistroide di merd*** non puoi concedergli nemmeno un millimetro"

di
giovedì 1 gennaio 2026
1' di lettura

"Al sinistroide di merd*** non puoi concedergli nemmeno un millimetro. Perché sono una merd***!. E se la pensi in un altro modo fanno di tutto per annichilirti. Questo è il punto. Al sinistroide non gli puoi dare nemmeno un millimetro perché se glielo dai lo userà per farti fuori. Cioè non si può trattare con i sinistroidi. non si negozia con quelle merd*** perché ogni volta ti tolgono di mezzo. Ogni volta che gli dai un millimetro ti usano e ti scavalcano. E nel fondo sai che cosa c'è? L'invidia, l'odio, il risentimento, il rancore. Il socialismo, dietro quella patina di altruismo, in realtà nasconde tutta la miseria di esseri mediocri, tristi, oscuri e cattivi che non servono a nulla". Uno straordinario Javier Milei descrive alla perfezione la natura dei sinistroidi.

