Flavio Cobolli, come è riuscito a vincere: il clamoroso dettaglio (passato inosservato) della racchetta

Tre racchette con le corde rotte nello stesso game, due punti vinti nonostante l'incordatura danneggiata e un break conquistato ugualmente. A Lione, Flavio Cobolli è riuscito a vincere anche contro la sfortuna, regalando uno degli episodi più curiosi della giornata. Il romano ha battuto Stan Wawrinka per 6-2, 6-4, ma a far parlare è soprattutto quanto accaduto durante il terzo gioco del secondo set. Cobolli stava cercando di strappare il servizio allo svizzero quando ha iniziato a fare i conti con un problema decisamente insolito.

Le corde della racchetta si sono rotte durante uno scambio, costringendolo a cambiarla. Poco dopo è successo nuovamente, e poi una terza volta. Quattro racchette utilizzate nello stesso game, con l'azzurro sempre più contrariato per quanto stava accadendo. La parte incredibile è che Cobolli è riuscito comunque a portare a casa due punti giocando con le corde rotte. Nel primo caso ha concluso uno scambio con uno smash, nel secondo ha sorpreso Wawrinka con una palla corta. Il pubblico si è divertito, così come i telecronisti, mentre il tennista italiano era tutt'altro che soddisfatto del lavoro degli incordatori.

Alla fine, proprio quel game gli ha consegnato il break decisivo per indirizzare il secondo set. Il resto della partita è scivolato via senza particolari difficoltà, anche perché Wawrinka risentiva della lunga battaglia disputata nel turno precedente. Per Cobolli è una vittoria che arriva dopo quattro sconfitte consecutive e che pesa parecchio nella corsa alle Finals di Torino. Il romano sale a 3.590 punti nella Race, consolidando il quinto posto. Ai quarti lo aspetta Brandon Nakashima, ma intanto a Lione si parlerà anche delle sue racchette: tre incordature saltate e una vittoria portata a casa lo stesso.