Salvo Sottile e l'annuncio in diretta all'avvocato di Stasi: "Glielo assicuro, è stata depositata in Procura"

Salvo Sottile dà la notizia della querela in diretta. Destinatario Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi. L'ex generale dei Ris Luciano Garofano avrebbe querelato il legale dell'unico condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco. "Mi dispiace che sia stato querelato", dice De Rensis al conduttore di Ore14, che replica: "Credo sia stato querelato anche lei, avvocato, dal generale Garofano". L'avvocato allora ha ribattuto: "Perché mi vuole illudere? Perché mi vuole dare una notizia che mi riempirebbe il cuore di gioia e poi magari non è vera?". Immediate le risate in studio dove anche Angela Taccia si lascia andare a un sorriso.

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"No, io le assicuro che è stato querelato insieme a me e ad altre 12 persone, la querela è stata depositata il 19 di questo mese presso la procura di Parma. Le do anche dei riferimenti", aggiunge Sottile. "Io le dico che non ci credo, ma farò fatica a dormire dalla gioia perché il mio sogno di poter incontrare Garofano in un'aula di tribunale si potrebbe avverare. Bisognerà vedere chi chiama chi. È un messaggio molto diretto", conclude il legale.

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