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Sondaggio Tg3, la Lega sorpassa Futuro Nazionale: ecco le cifre clamorose

venerdì 23 ottobre 2026
Sondaggio Tg3, la Lega sorpassa Futuro Nazionale: ecco le cifre clamorose

1' di lettura

In attesa del congresso che domenica rieleggerà per la quarta volta di fila Matteo Salvini segretario federale, la Lega sorride guardando all’ultimo sondaggio mandato in onda dal Tg3. Secondo il rilevamento il Carroccio prosegue nella sua salita e si attesta al 7,3%, tallonando Forza Italia (7,5%) e staccando in maniera netta i vannacciani di Futuro Nazionale che crollano al 5,6%. Un trend quest’ultimo che prosegue ormai da tre settimane. Per il resto Fratelli d’Italia guida la coalizione di centrodestra con il 26%. Nel campo largo il Pd è al 20,5%, il Movimento Cinquestelle all’11,5% e Avs al 5,6%. In generale, secondo il sondaggio del Tg3, se si votasse oggi, il centrodestra vincerebbe con il 44% contro il 43,1% del campo largo del centrosinistra.

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