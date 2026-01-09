Meloni, Paolo Capone Leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per rilanciare crescita e occupazione"

"Accogliamo con favore le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di dare strutturalità e continuità pluriennale ai provvedimenti per la crescita, una scelta fondamentale per garantire stabilità al sistema economico e certezze a imprese e lavoratori. Si tratta di un obiettivo centrale che può essere perseguito solo attraverso politiche di medio e lungo periodo, frutto di un confronto costante con il mondo produttivo e con i corpi intermedi. Apprezziamo in particolare l’apertura a un nuovo 'patto' con le parti sociali che non hanno pregiudizi nel dialogo con l’esecutivo. La scelta del Presidente Meloni apre al patto sociale per il futuro proposto dall'UGL. In tal senso, siamo pronti a fare la nostra parte con spirito costruttivo, convinti che la collaborazione tra Governo, sindacati e imprese rappresenti la strada maestra per affrontare le sfide dell’occupazione, dei salari e della competitività del Paese. Positivo anche l’annuncio del Piano Casa, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati, un intervento strategico che può incidere concretamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle famiglie, oltre a sostenere la mobilità occupazionale e la crescita dei territori. In questo contesto, i segnali positivi registrati sul fronte dell’occupazione e del rafforzamento del potere d’acquisto confermano che la direzione intrapresa è quella giusta e va consolidata. Ora è necessario proseguire su questa linea, rafforzando il dialogo sociale e puntando su politiche che favoriscano lavoro stabile e investimenti per dare risposte concrete ai bisogni reali del Paese". Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, in merito all'apertura ad un nuovo Patto sociale da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della conferenza stampa di inizio anno.