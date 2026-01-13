“Sei piccoli segreti”, il libro che farà discutere su maternità e conservazione degli ovuli

Allegra ha da poco superato i 35 anni, non ha un compagno, l’orologio biologico le dice che non c’è molto tempo ancora per poter avere un figlio e una famiglia. Allora scopre che si possono congelare gli ovuli: in Italia, allora, non era una pratica molto diffusa, in altri Paesi come gli Usa è un benefit aziendale. Va in ospedale, sezione Centro Fertilità, e inizia i cicli. Comincia un percorso difficile, lungo, solitario: gli esami non sono buoni, ma non demorde. Fa prima una, poi due, poi tre stimolazioni per riuscire a raccogliere un numero sufficiente di cellule, riesce a ottenerne solo sei. I suoi “Sei piccoli segreti”. Poi trova un compagno. Poi arriva la gravidanza. E il miracolo: che lei, in un certo senso da sola, ha creato. Una magia ottenuta con tenacia e speranza.

Questo libro racconta la sua storia vera, il percorso a ostacoli di come Allegra è diventata mamma, nonostante tutto remasse contro (l’assenza di un compagno, l’infertilità, l’età non giovanissima). Questo libro è un saggio autobiografico - ricco di dati e testimonianze - su questa pratica poco diffusa in Italia Non è una bacchetta magica, ma è un formidabile metodo (di cui hanno parlato anche personaggi famosi che lo hanno fatto, da Bianca Balti a Emma Marrone) per preservare più a lungo la fertilità femminile e permettere alle donne di diventare madri anche dopo i 40 anni.

