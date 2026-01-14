"Olimpiadi, la fiamma olimpica solca il Lago Maggiore: il Sottosegretario Morelli a Stresa per il passaggio storico”

In un’atmosfera densa di storia e suggestione, la fiamma olimpica ha solcato oggi le acque del Lago Maggiore. Il simbolo universale dei Giochi è stato trasportato a bordo del Piroscafo Piemonte, il gioiello della flotta di Navigazione Laghi, nel suggestivo tragitto tra la città di Stresa e l’Isola Bella. Ospiti sul piroscafo numerosi sindaci e autorità territoriali e la prestigiosa presenza del Sottosegretario di Stato sen. Alessandro Morelli. L’evento ha celebrato l’unione tra il valore dello sport internazionale e il patrimonio storico della navigazione italiana. Il piroscafo a vapore del 1904, l'unità a vapore più antica d'Italia ancora in servizio, ha rappresentato la cornice perfetta per un passaggio di testimone che resterà nella memoria del territorio.

Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Navigazione Laghi, ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: “È stato un orgoglio per tutta la nostra azienda trasportare il braciere olimpico. Ringraziamo il Ministro Salvini per questa straordinaria opportunità di promozione del Lago Maggiore e del bellissimo territorio che lo circonda. Mettere a disposizione le nostre eccellenze storiche per un evento di tale portata mondiale è il segno del legame indissolubile tra l'istituzione che rappresento e lo sviluppo turistico della regione.”

Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato ha sottolineato come questo passaggio rappresentasse un ponte tra storia e futuro: “Il passaggio della fiamma nel Golfo Borromeo non è stato solo un momento cerimoniale, ma un’importante operazione di marketing territoriale. La scelta del Piroscafo Piemonte sottolinea l'attenzione verso la conservazione delle tradizioni e dell'archeologia industriale, motori pulsanti di un turismo sostenibile e di qualità.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di valorizzazione dei laghi prealpini, confermando il Lago Maggiore come una delle vetrine d’eccellenza dell’Italia agli occhi del mondo in vista dell’appuntamento olimpico”.