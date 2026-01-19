Governo Meloni, nel 2025 mille decreti e il 99,2% di risorse sbloccate

Il Governo Meloni chiude il 2025 con numeri da record nell’attuazione delle proprie politiche, secondo la tredicesima relazione di monitoraggio del Dipartimento per il Programma di Governo, guidata dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Al 31 dicembre 2025, il 99,2% delle risorse stanziate risulta già disponibile e utilizzabile: circa 301,7 miliardi di euro, di cui 292,4 miliardi deliberati dall’attuale esecutivo e 9,3 miliardi sbloccati da misure ereditate.Complessivamente sono stati adottati 1.077 decreti, 794 di iniziativa governativa e 283 dalla precedente legislatura. Il tasso di adozione dei decreti attuativi raggiunge il 68,7%, “il valore più alto dall’inizio della legislatura”, con oltre 1.000 decreti totali adottati: un dato senza precedenti.

Lo stock dei decreti ancora da adottare scende a 490 unità, segno di un’accelerazione costante della macchina amministrativa.Particolarmente efficace l’attenzione ai provvedimenti con maggiore impatto economico: per i decreti che sbloccano fondi pari o superiori a 10 milioni di euro, l’attuazione sale al 79,1%, contro il 62,6% dei decreti senza stanziamenti finanziari. Ancora più significativo il dato sull’efficacia immediata: l’82% degli atti legislativi di iniziativa governativa è entrato in vigore senza rinvii a decreti attuativi successivi. “Limitare il ricorso alla normativa secondaria – ha sottolineato Fazzolari in Conferenza dei Capi di Gabinetto – è fondamentale per un Governo che agisce con prospettiva di medio-lungo termine, riducendo i tempi e garantendo impatto concreto”.Tra i risultati del trimestre spiccano la ripartizione di 18,4 miliardi per investimenti e infrastrutture, l’individuazione delle prestazioni di telemedicina per anziani fragili, il fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (teatri urbani, sociali, festival e rassegne) e i contributi per l’apertura di nuove librerie da parte di under 35.