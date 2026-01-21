MILANO HOME 2026: HUMAN RETAIL, UNA NUOVA CULTURA DEL NEGOZIO PER L’ABITARE CONTEMPORANEO

Oltre 750 brand presenti, con una crescita superiore al 20% rispetto al 2025, e una presenza internazionale che supera il 20% degli espositori, principalmente provenienti da Francia, Germania, Spagna e Olanda. Sono questi i numeri che accompagnano la terza edizione di Milano Home, in programma dal 22 al 25 gennaio 2026 a Fiera Milano. Un’edizione che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della manifestazione, confermandone il profilo sempre più europeo e la capacità di mettere in dialogo qualità produttiva, cultura del progetto e manifattura, valorizzando le filiere italiane ed europee come elemento distintivo e leva competitiva per il sistema casa e il retail specializzato. Organizzata da Fiera Milano in collaborazione con Ge.Fi. – Gestione Fiere, Milano Home si conferma un ambiente di confronto e selezione per i professionisti del settore: un contesto in cui leggere l’evoluzione dell’abitare e interpretare i nuovi modelli di relazione tra brand, negozi e persone. Il concetto di Human Retail come spazio di relazione urbana Milano Home si sviluppa come un osservatorio attivo sul retail contemporaneo, un contesto in cui la casa diventa terreno di sperimentazione e il negozio assume un ruolo centrale nella relazione tra prodotto, territorio e persone. In un mercato segnato da nuove abitudini di consumo e da una crescente domanda di senso, la manifestazione propone una visione di Human Retail che mette al centro l’esperienza, la competenza e l’incontro. Il negozio viene ripensato come uno spazio capace di generare valore culturale oltre che commerciale: un luogo che seleziona, racconta, interpreta. Un punto di contatto tra manifattura, design, comunità e mercati internazionali.

Nel 2026 Milano Home accoglierà buyer provenienti da un ampio spettro di mercati: Italia (54%) ed Europa (20%), affiancate da presenze qualificate dal Nord Africa (4%), Medio Oriente (8%), Nord America (7%) e Asia (7%). Una distribuzione che riflette il ruolo della manifestazione come spazio di scambio internazionale per il sistema casa e lifestyle. Milano Home si conferma così un’importante occasione di networking internazionale, grazie alla presenza di buyer selezionati provenienti da tutto il mondo, individuati attraverso la rete di Brand Ambassador della manifestazione e con il supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Come osserva Emanuele Guido, Head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano: «Milano Home nasce per accompagnare il settore in una fase di trasformazione: non è solo una fiera di prodotto, ma un ambiente progettato per mettere in relazione competenze, visioni e mercati, aiutando aziende e retailer a interpretare con maggiore consapevolezza il proprio ruolo». Quattro padiglioni per quattro modi di vivere la casa Il percorso espositivo di Milano Home 2026 si sviluppa come un racconto articolato in quattro padiglioni tematici: Vibes, dedicato al tessile e alla decorazione; Mood, che racconta l’universo del regalo e dell’oggettistica lifestyle; Elements, focus su design e artigianato; Taste, dedicato alla tavola e alla cucina come luoghi di relazione e convivialità. In questo layout si inseriscono aree e progetti speciali curati da esperti del settore, dedicati all’innovazione, alla manifattura d’eccellenza e ai nuovi linguaggi dell’abitare. Tornano The Green Circle, spazio espositivo e area di osservazione e confronto sui temi della sostenibilità applicata all’abitare; Manifatture in Scena, progetto dedicato alla valorizzazione delle grandi tradizioni manifatturiere internazionali legate all’arte della tavola e dell’oggetto; Nove Botteghe+9, un percorso immersivo tra materia, tecniche di lavorazione e sensibilità artigianali contemporanee; Agorà, per la prima volta a Milano Home, modello di bottega evoluta in cui tradizione e ricerca convivono e contribuiscono a ridefinire il negozio come luogo di esperienza; e Brand Power, l’evento dedicato al mondo del promozionale e dell’incentive. Tra le novità dell’edizione 2026, tre percorsi tematici: BauHouse, dedicato al mondo degli animali domestici; GourMeet, focalizzato su una selezione di cibi confezionati di alta gamma; e Scandinavian Mood, spazio ispirato allo stile nordico contemporaneo.

Ad arricchire l’offerta espositiva, un ricco calendario di incontri, workshop ed esperienze, studiato per accompagnare i professionisti del settore nella comprensione del mercato e degli scenari futuri. Alla sua terza edizione, Milano Home si propone come un luogo in cui il settore può osservarsi, interrogarsi e riprogettarsi, mettendo in dialogo visioni produttive, competenze distributive e nuove forme di relazione. Un contesto pensato per chi interpreta la casa come spazio culturale prima ancora che funzionale, e il retail come sua espressione condivisa, in continua evoluzione.