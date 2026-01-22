BRAGA MORO PORTA LA SUA ESPERIENZA IN REGIONE LOMBARDIA. A 6 MESI DALLA QUOTAZIONE, LA SOCIETA’ ILLUSTRA PROSPETTIVE FUTURE E RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. (“Braga Moro” o “Società”) ha partecipato all’evento “Quota Lombardia e basket bond Lombardia”, organizzato dalla Regione Lombardia, a cui hanno preso parte PMI e aziende quotate con sede in regione.

Braga Moro, quotata in Borsa Italiana sul listino EGM la scorsa estate, ha beneficiato del finanziamento quota Lombardia ed ha portato la sua esperienza dopo il primo semestre sul mercato, come testimoniato dal CEO Andrea Passanisi: “Con la Regione Lombardia abbiamo instaurato una relazione sinergica e consolidata, fondata su valori condivisi e sulla valorizzazione dell'eccellenza del Made in Italy. Si tratta di una collaborazione virtuosa che si concretizza attraverso progetti di ricerca e sviluppo di imminente lancio, con investimenti mirati sul territorio lombardo e l'inserimento di giovani talenti che qui studiano e risiedono, contribuendo così alla crescita del capitale umano locale. Attraverso la nostra controllata Cipierre Elettronica, stiamo implementando iniziative che privilegiano la comunità territoriale e rafforzano il nostro radicamento nella regione. Dai programmi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con istituti superiori lombardi all'assunzione di giovani professionisti ed esperti del settore, fino all'impegno sociale reso possibile dalle sinergie con le istituzioni locali, ogni azione è orientata a consolidare il tessuto produttivo e sociale lombardo, emblema della tradizione manifatturiera italiana. A sei mesi dalla quotazione, Braga Moro registra una crescita costante e un progressivo consolidamento del business. La nostra presenza è significativa tanto sul mercato nazionale quanto su quello internazionale, come attestano l'espansione dei volumi nell'area del Golfo e il primo ordine acquisito negli Stati Uniti. L'incremento della produttività sarà sostenuto da nuovi investimenti e commesse, mantenendo salda la presenza sul territorio lombardo, cuore pulsante della nostra identità industriale e testimonianza dell'eccellenza del Made in Italy nel mondo”.

Braga Moro, che ha raccolto 2,2 milioni di euro in fase di IPO, ha chiuso il primo semestre ’25 con €8,9 mln di ricavi (in crescita del 32,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e €1,6 mln di EBITDA (registrando un +49,6% rispetto al primo semestre 2024). A dimostrazione della strategicità del business internazionale, che da inizio 2025 coinvolge anche Paesi quali Malesia, Singapore, Bangladesh e Thailandia, i ricavi extra UE sono saliti a €3,8 milioni nel primo semestre 2025, ossia un +48,5% YoY.