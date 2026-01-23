FEBBRAIO A DE MONTEL TERME MILANO Tra rituali di benessere, suggestioni romantiche e atmosfere di Carnevale

Dal 4 al 28 febbraio De Montel Terme Milano propone un percorso esperienziale che intreccia benessere, estetica, ritualità e convivialità, interpretando alcune delle ricorrenze più evocative del calendario attraverso allestimenti, trattamenti dedicati ed eventi a tema. In occasione di San Valentino, gli spazi della struttura si trasformano in un racconto visivo e sensoriale ispirato al romanticismo. Installazioni floreali dai colori tenui, dettagli dorati e palette cromatiche delicate accompagnano gli ospiti lungo il percorso termale, creando ambienti contemplativi e suggestivi, pensati per valorizzare il tempo condiviso e l’esperienza individuale. Per tutto il mese di febbraio, nella Via del Sale, area di passaggio e di sosta tra il bistrot e il tepidarium, trova spazio lo Sweet Wall: un’installazione partecipativa dedicata alle parole e ai sentimenti, dove gli ospiti sono invitati a lasciare pensieri, dediche e citazioni. Un gesto semplice che restituisce centralità alla dimensione emotiva del benessere, intesa come esperienza intima e personale. L’atmosfera è completata da una selezione musicale appositamente curata, con sonorità morbide e avvolgenti che si integrano con le playlist abituali del centro. Tra le proposte del mese, il Love & Relax Massage for Two: un trattamento di coppia di 50 minuti, caratterizzato da manualità lente e armoniche, pensato per favorire un rilassamento profondo e condiviso. Sabato 14 febbraio, De Montel ospita una serata speciale ispirata a Romeo e Giulietta, simbolo universale dell’amore assoluto.

La struttura diventa teatro di un racconto fatto di musica, luci e suggestioni sceniche. Un quartetto d’archi accompagna la serata interpretando celebri colonne sonore, in un dialogo tra armonie senza tempo e atmosfere raccolte, per un’esperienza che unisce dimensione culturale e benessere sensoriale. Domenica 15 febbraio, in occasione di San Faustino, tradizionalmente dedicato ai single, De Montel propone l’Aperisingle: un momento informale di socialità e relax, pensato come spazio di incontro naturale. Un aperitivo serale, accompagnato da un dj set dal tono chill, invita gli ospiti a vivere il benessere come occasione di condivisione, senza sovrastrutture, in un contesto elegante e accogliente.

Dal 17 al 21 febbraio, il calendario prosegue con le celebrazioni del Carnevale Ambrosiano, interpretato attraverso rituali e attività dedicate. In programma cerimonie di Aufguss a tema, proposte in maschera e accompagnate da specialità della tradizione come chiacchiere e frittelle. Dal 19 al 21 febbraio, le Maschere del Carnevale veneziano, nei toni del bianco e dell’oro, animano gli spazi del centro durante l’intera giornata, muovendosi tra gli ospiti e offrendo piccoli omaggi cosmetici e dolci. La programmazione si conclude sabato 21 febbraio, quando anche lo staff partecipa all’allestimento indossando maschere a tema, rafforzando l’atmosfera suggestiva della giornata conclusiva. Un mese che interpreta il calendario come occasione narrativa, trasformando il tempo del benessere in un’esperienza estetica, emozionale e culturale.

