MILANO-CORTINA: JELINIC "OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO SOCIOECONOMICO PER L'ITALIA"

"Grazie al turismo e ai grandi eventi posizioniamo l'Italia dove merita. I Giochi Olimpici invernali di Milano - Cortina rappresentano un appuntamento imperdibile per la crescita del nostro Paese, un'opportunità di sviluppo socioeconomico di primissimo rilievo". Lo afferma Ivana Jelinic, AD ENIT S.p.A., presente al Forum Internazionale del Turismo, partecipando ad un panel dedicato ai prossimi Giochi Olimpici. Focus della tavola rotonda la decentralizzazione dei flussi su diverse località: "Abbiamo un patrimonio unico nel mondo. Ci sono aree interne, ricchezze naturali e patrimoni enogastronomici ancora da scoprire. Stiamo lavorando intensamente insieme al Ministero ed al Governo per far crescere questi territori, incrementando il turismo e generando benefici diretti per le comunità. Dalla scoperta di queste aree possiamo generare nuovo valore. Dall'estero i visitatori vogliono vivere un'esperienza immersiva in Italia, assaporando le nostre tradizioni e le unicità del Made in Italy. Non a caso il turismo continua a crescere, basti pensare che abbiamo consolidato la nostra leadership europea con oltre 438 milioni di presenze nei primi 10 mesi del 2025" prosegue Jelinic. L'Italia, infatti, in questo periodo è cresciuta più dei suoi diretti competitor come la Spagna, con un tasso del +2,3%".