Siegfried de Rachewiltz, nipote di Ezra Pound, sarà a Lucca, al Teatro San Girolamo, lunedì 26 gennaio alle ore 16.00, ospite della seconda edizione di “PPP – Pea Pound Pasolini. Tre irregolari del Novecento”, rassegna incentrata sul tema del Sacro in Enrico Pea, Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini, realizzata dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini con i patrocini del Ministero della Cultura e del Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia.

CONFERENZA - Dedicata al tema del Sacro nell’opera poundiana, la conferenza di lunedì 26 gennaio (ore 16.00, Teatro San Girolamo) vedrà protagonisti, insieme al nipote di Pound, de Rachewiltz, due tra i più autorevoli studiosi del pensiero e dell’opera poundiana - Massimo Bacigalupo (Università di Genova) e Luca Gallesi (Università dell’Insubria) -, e sarà moderata da Carlo Pulsoni (Università di Perugia).

MOSTRA “SACRUM INLUMINATIO” - La giornata di lunedì 26 gennaio si preannuncia particolarmente intensa: dopo la conferenza, al Teatro del Giglio verrà infatti inaugurata (alle ore 18.30) la mostra Sacrum Inluminatio, che coniuga e unisce, in un unico spazio, tre progetti specifici e speciali: “Pound libero. Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini di Giuseppe Garrera; “La solitudine dell’Ala destra. Pier Paolo Pasolini e il calcio” di Piero Colussi; “Pasolini: il Vangelo secondo Matteo” di Domenico Notarangelo. Attraverso fotografie, documenti e materiali d’archivio, la mostra restituisce la complessità dei rapporti tra i tre autori, mettendo in luce in particolare il dialogo, diretto e indiretto, tra Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini. La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 26 gennaio al 22 febbraio (per giorni e orari dettagliati, consultare il sito www.peapoundpasolini.it).

GIUDA DI ENRICO PEA, LETTURA SCENICA - L’appuntamento più specificamente teatrale della rassegna sarà la lettura scenica di e con Mariano Rigillo dedicata al Giuda di Enrico Pea, programmata al Teatro del Giglio Giacomo Puccini per sabato 31 gennaio alle ore 21.00, con l’introduzione curata dal critico letterario Luca Padalino. Pea dedicò una parte significativa della sua produzione teatrale a un'operazione tanto radicale quanto controversa: la rilettura e la riabilitazione della figura di Giuda Iscariota. Il Giuda, che offre al pubblico un’interpretazione originale ed estranea all’ortodossia cattolica dell’apostolo che tradì Gesù, rappresenta proprio il punto di partenza della riflessione sulle Sacre Scritture del Pea che, ancora anarchico, lesse in Egitto la Bibbia del calvinista lucchese Diodati.

FRANCISCUS. IL FOLLE CHE PARLAVA AGLI UCCELLI - Nel 2026 ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, figura straordinaria e ancora oggi profondamente attuale per il suo messaggio di pace, umiltà e amore per il creato. A inizio febbraio (venerdì 6 e sabato 7 ore 21, domenica 8 ore 16) Simone Cristicchi sarà in scena con il suo Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli incentrato proprio sul Poverello di Assisi. Uno spettacolo in cui il protagonista affronta il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco, e altri temi importanti ancora oggi come la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato.

TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA - La seconda edizione di PPP troverà il suo momento conclusivo martedì 3 marzo alle ore 17.30 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, con una tavola rotonda pensata come occasione di riflessione e bilancio del percorso svolto. All’incontro prenderanno parte Giovanna Bellora, presidente dell’Associazione Amici di Enrico Pea, Roberta Capelli (Università di Trento) e Francesca Tuscano (studiosa e critica letteraria); a coordinare e moderare il dibattito sarà lo storico Luciano Luciani, accompagnando il confronto tra i relatori e il pubblico in una sintesi critica delle questioni emerse.

Gli appuntamenti in programma tra gennaio e marzo 2026 si inseriscono in un percorso già avviato nel novembre 2025 con le proiezioni dei film Il Vangelo secondo Matteo (1964) di Pier Paolo Pasolini e de Il Volto Santo (1948) di Andrea Forzano, film girato a Lucca e dedicato alla tradizione della Santa Croce e alla venerata effigie del Volto Santo.

Informazioni dettagliate su tutto il programma sono consultabili su www.peapoundpasolini.it

