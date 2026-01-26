MEDIASET PER IL FUTURO: PROSEGUE L’INIZIATIVA “VIVA LA MEMORIA” PER PRESERVARE E TRAMANDARE LE STORIE DELLE VITTIME DELLE DEPORTAZIONI NAZIFASCISTE

In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, Mediaset rinnova il proprio impegno nella tutela della memoria storica con la prosecuzione dell’iniziativa “Viva la Memoria”, dedicata al ricordo delle vittime delle deportazioni nazifasciste.

Il progetto si fonda sull’idea di un metaforico passaggio di testimone: quando i testimoni diretti non possono più raccontare, sono i familiari a trasmettere il ricordo, rendendo la memoria una responsabilità collettiva e condivisa.

La campagna sarà in onda con una diffusione crossmediale su tutti i canali del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme social, in radio, attraverso i circuiti Digital Out of Home e sul sito www.mediasetperilfuturo.it , invitando il pubblico a guardare le video-testimonianze già raccolte e a contribuire con nuove storie. I contenuti resteranno disponibili online ( mediasetinfinity.mediaset.it/viva-la-memoria ), dando vita a una raccolta permanente di memorie pensata per sensibilizzare le nuove generazioni e mantenere vivo il ricordo nel tempo.

L’iniziativa rientra nelle campagne sociali Mediaset per il Futuro, attraverso cui il Gruppo mette la propria forza comunicativa al servizio della comunità.