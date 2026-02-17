Referendum, il Comitato per il Sì e la vecchia intervista a Enzo Tortora: "La giustizia giusta come colonna portante di uno Stato di diritto"

"Si, la giustizia giusta come colonna portante di uno Stato di diritto e di una democrazia". Con queste parole il comitato per il Sì al referendum sulla Giustizia condivide una vecchia intervista a Enzo Tortora. Era il 22 febbraio 1985 ed Enzo Biagi intervistava presso il suo programma "Linea diretta" il conduttore. Tortora infatti è considerato il più clamoroso errore giudiziario italiano. Arrestato e condannato per camorra e traffico di droga, fu vittima di accuse infondate da parte di pentiti, gogna mediatica e prove inesistenti. Assolto definitivamente nel 1987, morì poco dopo. Proprio Tortora disse: "La gente ha il diritto di possedere la giustizia, la giustizia come colonna portante di uno stato di diritto e di una democrazia".