Enzo Iacchetti e Anna Foglietta, le star del partito della Flotilla: la "campagna acquisti" di Avs

L’elenco degli oratori è in continua evoluzione. Il tempo, del resto, non manca: alla “Città dell’altra economia”, nell’area dell’ex mattatoio, l’appuntamento è fissato dalle 18 alle 22. Sui social Nicola Fratoianni, leader di Avs, ha chiamato a raccolta il popolo Pro-Pal: chi è indignato per quanto è accaduto alla Flotilla mercoledì prossimo, 27 maggio, non può mancare. Quel giorno a Roma è organizzato l’evento «finanziato dal Parlamento europeo», si legge nella nota che illustra il programma dell’iniziativa - “Justice for Palestine”, ovvero «stop al trattato Ue-Israele».

A tirare le fila è European Left Alliance, il gruppo politico tra i cui banchi, a Strasburgo, siedono Mimmo Lucano, storico sindaco di Riace e paladino dei migranti, e Ilaria Salis. Si tratta della formazione alla quale aderisce Sinistra Italiana, il partito di Fratoianni che in Italia ha fondato, con Angelo Bonelli di Europa Verde, Avs. L’obiettivo, dopo le polemiche suscitate dall’accoglienza riservata da Israele agli equipaggi che puntavano a forzare il blocco navale di Gerusalemme, è cavalcare l’onda della Flotilla con una maratona oratoria condita da «musica, parole, testimonianze». Con un occhio, in termini di consenso, alle Politiche del 2027.