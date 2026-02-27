Iria Incontra 2026: Veneziani, Bolloli e Cavallaro a Voghera per la chiusura della terza edizione

La rassegna Iria Incontra prosegue nel mese di marzo con due appuntamenti che segnano la conclusione della terza edizione del ciclo culturale.

Il 4 marzo sarà ospite a Voghera lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani, che presenterà il suo ultimo libro Nietzsche e Marx si davano la mano, dialogando con il professor Claudio Siniscalchi.

Il 18 marzo, invece, le giornaliste Brunella Bolloli e Rita Cavallaro, intervistate da Emanuele Bottiroli, approfondiranno i temi al centro del volume Il “Verminaio”. L’inchiesta sui dossier dell’Antimafia, offrendo uno spunto di riflessione su una vicenda che ha avuto rilevanti ricadute nel dibattito pubblico nazionale.

Entrambi gli incontri si terranno alle ore 21 presso la Biblioteca Civica Ricottiana, in via Gramsci 1, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

«Ci avviciniamo alla conclusione della terza edizione di Iria Incontra con due appuntamenti di grande interesse – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Voghera, Alessandro Menini –. Ospitare Marcello Veneziani significa offrire al pubblico un’occasione di approfondimento culturale su temi filosofici e politici che attraversano il nostro tempo. Allo stesso modo, l’incontro con Brunella Bolloli e Rita Cavallaro permetterà di analizzare una vicenda complessa che ha animato il dibattito nazionale. La rassegna conferma così la volontà di proporre momenti di confronto qualificati e aperti alla cittadinanza.»

Avviata nel 2023, Iria Incontra ha progressivamente consolidato il proprio ruolo nel panorama culturale cittadino, proponendo incontri che spaziano dalla filosofia all’attualità, dal giornalismo allo spettacolo. Con undici appuntamenti e diciassette ospiti nelle prime tre edizioni, la rassegna si conferma uno spazio di dialogo e approfondimento aperto al dibattit