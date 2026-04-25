Gianluca Rocchi, ecco quali sono gli episodi (e le partite) sotto la lente della Procura

Il calcio italiano è nuovamente scosso da un’inchiesta della Procura di Milano che vede indagato per concorso in frode sportiva il designatore arbitrale di Serie A e B, Gianluca Rocchi. L’avviso di garanzia gli è stato notificato sabato 24 aprile. L’indagine, coordinata dal pm Maurizio Ascione, riguarda il campionato 2024-2025 e ipotizza presunte pressioni esercitate da Rocchi sugli addetti alla sala Var di Lissone. Al centro dell’inchiesta c’è un video (pubblicato da Agi, qui il link) della partita Udinese-Parma del 1° marzo 2025. Durante un consulto Var per un possibile fallo di mano in area, il Var Daniele Paterna sarebbe stato inizialmente orientato a non concedere il rigore. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un video mostrerebbe Rocchi alzarsi dalla sua postazione e bussare più volte sul vetro della sala Var.

Subito dopo questo gesto Paterna avrebbe cambiato repentinamente idea e suggerito all’arbitro Maresca di effettuare l’on field review, decisione che ha portato al penalty. L’inchiesta non si limita a questo episodio. I magistrati stanno infatti esaminando anche quanto accaduto nella stagione 2023-24 durante Inter-Verona, in particolare la mancata espulsione di Alessandro Bastoni dopo una gomitata ai danni di Duda poco prima del gol decisivo di Frattesi. In quel caso il Var avrebbe omesso di richiamare l’arbitro al monitor.