"Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva": terremoto in Serie A?

Un vero e proprio terremoto sta scuotendo il calcio italiano. Il designatore degli arbitri per la Serie A e la Serie B, Gianluca Rocchi, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di concorso in frode sportiva. Secondo quanto apprende l’AGI, ieri sera gli è stato notificato un avviso di garanzia.

L’inchiesta, affidata al pubblico ministero milanese Maurizio Ascione, ha come oggetto il campionato 2024-2025 e ha preso forma nell’estate dello scorso anno, proprio mentre il calcio italiano attraversava una profonda crisi. Le indagini stanno passando al setaccio l’intero sistema: dagli arbitri alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dai club fino agli organi della giustizia sportiva.La Procura di Milano contesta l’ipotesi di reato di frode sportiva, la medesima accusa che fu al centro dello scandalo noto come Calciopoli, culminato con la retrocessione in Serie B della Juventus.