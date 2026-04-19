Giuseppe Conte si copre di ridicolo da Fazio: "M5s sempre stato progressista"

Pur di accreditarsi come futuro leader del campo progressista, Giuseppe Conte è pronto a rinnegare la sua storia politica. E, soprattutto, il suo esordio a Palazzo Chigi. Il trasformismo dell'ex avvocato del popolo va in scena nel salotto televisivo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, dove il leader del Movimento Cinque Stelle ha anche rinnegato i decreti sicurezza da lui firmati quando era presidente del Consiglio.

"Il M5s quando è andato al governo ha dimostrato in un contesto difficile: dopo novanta giorni e uno stallo politico pazzesco, abbiamo deciso di andare al governo con la Lega sulla base di un programma scritto nero su bianco", ha detto Conte. "Ma anche allora facemmo lo 'spazzacorrotti', il reddito di dignità. Certo, abbiamo fatto anche il dl sicurezza perché qualcosa andava concesso alla Lega. Una pagine triste? Assolutamente. In quel contesto qualche compromesso andava fatto, ma con la sponda del Quirinale lo abbiamo cambiato perché era incostituzionale". La divisione sinistra-destra, "oggi la stiamo affrontando", ha aggiunto Conte.

"Quando in Italia si dice 'sinistra' si parla di famiglie politiche di grande rispetto. Quella progressista oggi è diventata una cosa più ampia in cui c'è spazio anche di una forza giovane come il M5s. La destra, anche nel voto referendario, hanno gettato la maschera rivendicando il primato della politica assoggettando la magistratura. Per fortuna non ci sono riusciti. Tutti devono potere partecipare alla vita politica, economica e culturale del Paese: questo dice la Costituzione e questa è la base di una forza progressista".