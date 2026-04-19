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Jannik Sinner, il retroscena di Thiem: "Cosa mi ha impressionato"

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domenica 19 aprile 2026
Jannik Sinner, il retroscena di Thiem: "Cosa mi ha impressionato"

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"Sinner ha un grande team composto da ottimi professionisti per ogni singolo aspetto importante per un tennista: fisioterapista, preparatore atletico, due allenatori di tennis… Mi è capitato di vederlo a volte al mattino, prima che iniziasse la giornata, nella palestra dei tornei, e faceva esercizi molto specifici. Esercizi noiosi, a dire il vero, se li guardi; e penso fossero noiosi anche per lui, esercizi di stabilità molto lenti".

A parlare è un collega di Jannik Sinner, Domenic Thiem. "Avere la capacità di lavorare duro è un grandissimo talento di per sé. Non si tratta solo di lavorare duro, ma di essere in grado di farlo per tanti anni di fila, con costanza - ha spiegato il tennista -. Conosco molti ragazzi in grado di fare sforzi incredibili, ma dopo qualche settimana o mese, finiscono lì. Si esauriscono. Essere costanti è una chiave fondamentale".

Jannik Sinner ha sconvolto Thiem: "Cosa gli ho visto fare la mattina in palestra"

Lui Jannik Sinner lo ha visto da vicino, in palestra e sul campo. Ci si è allenato insieme e ha assistito "i...

E ancora: "Voglio dire, lo conosco, ma guardandolo dall'esterno direi che è un lavoratore metodico e che è incredibilmente stabile in ogni aspetto. E poi, la cosa che risalta di più in questo momento, e che ovviamente non potevi notare quando aveva 16 o 17 anni, è il modo in cui si muove. È incredibile. Dal vivo fa ancora più impressione: il modo in cui arriva su ogni palla… non importa in quale situazione di pressione tu lo metta, lui è sempre lì e riesce a rimettersi in equilibrio per restituirti una palla difficilissima. Direi che è questo ciò che spicca di più". 

Jannik Sinner, la stoccata di Panatta ad Alcaraz: "Lui è felice ad andare a Ibiza..."

"Da quello che vedo, Sinner ha una dedizione assoluta per il tennis, tutto è programmato per ottenere il mas...
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jannik sinner

Questioni di priorità Jannik Sinner, la stoccata di Panatta ad Alcaraz: "Lui è felice ad andare a Ibiza..."

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