Migranti, sinistra contro i rimpatri veloci: Decreto sicurezza, cosa manda in tilt le opposizioni

Licenziato dal Senato venerdì, il decreto sicurezza che deve avere ora il via libera della Camera ha provocato stupore nel Consiglio nazionale forense e riacceso le speranze di modifiche di una parte della magistratura e dell’opposizione che male hanno digerito il decreto.

Inutile sottolineare il giubilo di Pd, Avs e Cinquestelle di fronte a quella che suona come una bacchettata al governo, con il quale invece sia i penalisti che il Cnf hanno sempre avuto ottimi rapporti. L’organismo presieduto da Greco rappresenta l’intera classe forense, non è un sindacato di parte, insomma nulla a che vedere ad esempio con l’Anm, associazione nazionale magistrati, il sindacato delle toghe che nei mesi scorsi ha palesemente contestato l’esecutivo sia riguardo il referendum che in merito alla questione migranti e che, guarda caso, ieri si è detto «sconcertato per l’attacco al diritto di difesa».

La questione ruota attorno all’articolo 30-bis del decreto sicurezza in base al quale il ministero dell’Interno potrà stipulare accordi per programmi di rimpatrio volontario, anche con il Consiglio nazionale forense. In questo contesto, sarebbe riconosciuto un compenso di 615 euro all’avvocato nel caso in cui il proprio assistito faccia effettivamente ritorno nel Paese d’origine. Un modo, in pratica, per favorire il rimpatrio volontario assistito dei migranti che non hanno diritto a rimanere in Italia. Con questa norma si evitano inutili ricorsi del tutto infondati e trattenimenti nei Cpr. Il migrante che non ha diritto torna a casa sua senza passare dal circolo vizioso dei ricorsi a oltranza del tutto immotivati che i legali spesso fanno per ottenere il gratuito patrocinio del singolo migrante, anche se non hanno alcun diritto a rimanere. In sintesi: la norma voluta dalla maggioranza è stata introdotta per sanare il business dei ricorsi, che favorisce la permanenza di irregolari spesso pericolosi nel nostro Paese.