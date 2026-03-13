TORNA LA “MARATONA DELL’ACQUA”: ACEA SPONSOR DELLA 31ª EDIZIONE DELLA “ACEA RUN ROME THE MARATHON”

La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in Italia e tra i più prestigiosi al mondo. Acea quest’anno rafforza ancora di più la partnership con la manifestazione poiché la competizione si svolgerà il 22 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua. L’hashtag che accompagna l’intera manifestazione è #RunForWater e celebra il profondo legame tra risorsa idrica e sport. Per l’occasione l’azienda ha previsto una serie di iniziative ispirate alla tutela della risorsa idrica, coniugando sport, sostenibilità e impegno per la tutela dell’ambiente e nei giorni delle gare fornirà 125.000 litri di acqua - equivalenti a 500.000 brick da 0,25 litri - per garantire l’idratazione ai 60mila partecipanti di cui 36.000 runner attesi che correranno i 42 km di un percorso unico al mondo che partirà dai Fori Imperiali per toccare i simboli iconici di Roma: dal Colosseo a Piazza di Spagna, passando per Piazza del Popolo, San Pietro e con l'arrivo al Circo Massimo. I brick avranno il brand “Acqua di Roma”, che, nella giornata mondiale dell’acqua, esprime il legame tra l’evento sportivo e la fonte sorgiva con cui Acea rifornisce la città da circa un secolo. In questo contesto nasce “La Maratona dell’Acqua”, la nuova campagna di comunicazione che Acea ha lanciato l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La campagna, articolata in più soggetti su stampa, web e social e sviluppata secondo un percorso narrativo “a tappe”, conduce proprio all’Acea Rome Run The Marathon, il 22 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua e rappresenta simbolicamente il tragitto che l’acqua compie quotidianamente, dalle fonti alla distribuzione ai cittadini: una “maratona” che richiede impegno costante, infrastrutture adeguate, competenze tecniche. I brick saranno predisposti anche per l’Acea Water Fun Run, la cosiddetta mini-maratona, corsa non competitiva di cinque chilometri, dedicata a famiglie e bambini, che si svolgerà sabato 21 marzo, e per la Acea Run4Rome, corsa in staffetta per squadre da 4 persone che si terrà il 22 marzo. Acea, inoltre, presso il proprio stand nell’Expo Village del Circo Massimo, vero cuore pulsante della maratona, coinvolgerà il pubblico e realizzerà interventi e attività dedicati all’acqua.

ACEA ha anche sviluppato l’App Acquea, pensata per atleti, cittadini e turisti, che permette di individuare, tra 3.500 punti idrici geolocalizzati a Roma, la fontana, il nasone o la Casa dell’acqua ACEA più vicina per dissetarsi e controllare il proprio livello di idratazione corporea. “Il prossimo 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, Roma ospiterà migliaia di runner per una sfida che unisce sport e salute. Per ACEA, title sponsor della manifestazione, questa è la ‘Maratona dell’acqua’ che, come ribadito anche dalla nuova campagna di comunicazione lanciata in questi giorni, è un momento chiave per sensibilizzare tutti sulla tutela di una risorsa sempre più preziosa a causa del cambiamento climatico. Quest’anno il legame tra la città e la gara è suggellato dai nuovi brick ‘Acqua di Roma’ firmati ACEA, creati proprio per sottolineare la purezza dell’acqua capitolina messa a disposizione della maratona. Attraverso questo simbolo vogliamo ribadire il nostro impegno nel proteggere e valorizzare l'oro blu, educando i cittadini e i giovani a un uso consapevole e rispettoso della risorsa idrica”, sottolinea Virman Cusenza, Direttore della Comunicazione ACEA.