Sondaggio, il sorpasso di Vannacci: per YouTrend è davanti alla Lega

Alle spalle di Fratelli d’Italia, il Partito Democratico di Elly Schlein sale al 22,2 per cento con una crescita dello 0,5 per cento. Crolla invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde l’1,4 per cento e scende al 12,1 per cento. Nel centrodestra, Forza Italia guadagna lo 0,4 per cento, attestandosi all’8,2 per cento. La notizia del giorno è però il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega . Il movimento guidato da Roberto Vannacci cresce infatti di ben 1,5 punti e raggiunge il 5,9 per cento, superando il partito di Matteo Salvini , fermo al 5,8 per cento dopo una lieve flessione dello 0,1 per cento.

Alessandra Ghisleri non ha dubbi. Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato da Roberto Vannacci, è un prodotto b...

Tra le altre forze di opposizione, Alleanza Verdi Sinistra sale al 6,8 per cento con un incremento dello 0,4 per cento. Azione di Carlo Calenda arretra leggermente al 3,1 per cento, mentre Italia Viva di Matteo Renzi scende al 2,1 per cento, entrambe in calo dello 0,1 per cento.

Il Partito Liberaldemocratico resta stabile all’1,2 per cento, così come Ora!, fermo all’1,1 per cento. In flessione invece +Europa, che perde lo 0,2 per cento e si attesta all’1 per cento, mentre Noi Moderati cala dello 0,1 per cento e scende allo 0,9 per cento. Rimane molto alta la quota di indecisi e astenuti, che raggiunge il 32,3 per cento, confermando come quasi un elettore su tre non abbia ancora scelto una forza politica o non intenda recarsi alle urne.