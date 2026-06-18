La Volta Buona, De Grenet-choc: "Partorisci degli orfani". Caterina Balivo la demolisce

Avere figli in tarda età, sì o no? Il dibattito si è acceso nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. A dire la sua Samantha De Grenet, ospite del programma: "Io non ce la farei, mi spaventa perché penso al futuro. I figli non si mettono al mondo per egoismo". Parole di fronte alle quali la conduttrice è saltata sulla sedia chiedendole: "Ma che dici?".

Tutto è partito da una riflessione fatta dalla showgirl a proposito della sua famiglia: "Se io portassi a casa un compagno che ha più o meno l'età di mio figlio credo che lui sarebbe molto geloso. Anche a me l'idea di ricominciare tutto con un ragazzo molto più giovane spaventa, perché io vedo il futuro. Arrivata a 56 anni, so che toglierei a lui l'opportunità di vivere alcune esperienze, senza contare il rischio di vedermi da sola nel domani perché magari, a un certo punto, lui cercherà una donna più giovane".