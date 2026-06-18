La Volta Buona, De Grenet-choc: "Partorisci degli orfani". Caterina Balivo la demolisce

Avere figli in tarda età, sì o no? Il dibattito si è acceso nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. A dire la sua Samantha De Grenet, ospite del programma: "Io non ce la farei, mi spaventa perché penso al futuro. I figli non si mettono al mondo per egoismo". Parole di fronte alle quali la conduttrice è saltata sulla sedia chiedendole: "Ma che dici?".
Tutto è partito da una riflessione fatta dalla showgirl a proposito della sua famiglia: "Se io portassi a casa un compagno che ha più o meno l'età di mio figlio credo che lui sarebbe molto geloso. Anche a me l'idea di ricominciare tutto con un ragazzo molto più giovane spaventa, perché io vedo il futuro. Arrivata a 56 anni, so che toglierei a lui l'opportunità di vivere alcune esperienze, senza contare il rischio di vedermi da sola nel domani perché magari, a un certo punto, lui cercherà una donna più giovane".
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I toni si sono alzati quando la discussione si è spostata sulla maternità in tarda età e la De Grenet ha parlato di una forzatura dettata più dall'egoismo che dall'amore. "I figli non si mettono al mondo per egoismo, non ci si può accanire contro la natura. Se poi sei anziana, metti al mondo degli orfani". "Ma che dici? Ma se ci sono anche mamme che muoiono a trent'anni! - è intervenuta la Balivo -. Ognuno fa quello che gli pare".