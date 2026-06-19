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Moutet scandaloso, troppi insulti e parolacce: intervista interrotta

di Lorenzo Pastugliavenerdì 19 giugno 2026
Moutet scandaloso, troppi insulti e parolacce: intervista interrotta

2' di lettura

Se c'è un giocatore capace di sorprendere dentro e fuori dal campo, quello è Corentin Moutet. Il francese, numero 36 del ranking mondiale, è tornato a far parlare di sé al Queen's di Londra dopo aver vinto una maratona tutta francese contro Giovanni Mpetshi Perricard, ma questa volta più che il tennis hanno fatto notizia le sue parole. Moutet ha conquistato il derby transalpino al termine di una sfida durata due giorni, interrotta per oscurità e chiusa con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6. Una vittoria costruita resistendo ai missili al servizio di Perricard, autore persino di una seconda palla a oltre 230 chilometri orari che ha lasciato a bocca aperta pubblico e addetti ai lavori.

Proprio parlando della difficoltà di rispondere a un avversario con un servizio così devastante, Moutet si è lasciato andare durante l'intervista a bordo campo. Ripercorrendo il match point, ha raccontato di aver pensato semplicemente a rimettere la palla in campo sulla seconda di servizio dell'avversario, salvo poi vedersi arrivare un'altra sassata. A quel punto è scappata una parolaccia che ha immediatamente strappato una risata agli spettatori: "È davvero frustrante, sapete? Quando ho avuto il match point, ero sulla sua seconda di servizio — è il passaggio — Mi sono detto: ‘Va bene, anche se mi serve al corpo, qualunque cosa faccia, basta rimettere la palla in campo'". E qui Corentin Moutet si è lasciato andare: "E invece lui mi tira una seconda a 142 miglia orarie. Ho pensato: ‘Ca..o, io dovrei servire e dovrei…".

Molto meno divertita l'intervistatrice, che lo ha richiamato chiedendogli di evitare espressioni volgari. Un invito ignorato dal tennista, che per scherzo ha ripetuto più volte la stessa parola, aumentando l'imbarazzo sul centrale londinese e costringendo la giornalista a scusarsi con il pubblico.

La scenetta si è trascinata per alcuni minuti, fino alla chiusura anticipata dell'intervista. Più tardi, sui social, Moutet ha provato a smorzare le polemiche: “Stavo scherzando, spero che non l'abbiate frainteso. Grazie per il vostro supporto”. Resta però il rischio di una multa da parte degli organizzatori. Del resto, per Moutet non sarebbe una novità. Negli anni il francese ha collezionato episodi sopra le righe, dai battibecchi con tifosi e avversari fino a gesti eccentrici in campo. Talento indiscusso e personaggio imprevedibile: le cosiddette "Moutetate" continuano a far parte del pacchetto.

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