Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Generale Vannacci, Pier Ferdinando Casini: "A chi può rubare voti"

venerdì 19 giugno 2026
Generale Vannacci, Pier Ferdinando Casini: "A chi può rubare voti"

2' di lettura

"C'è una sola cosa da fare con Roberto Vannacci", vale a dire "evitare di fargli campagna elettorale". Lo dice senza mezzi termini Pier Ferdinando Casini. L'ex presidente della Camera tira dunque le orecchie a destra e sinistra. Il motivo? "Sembrano lavorare per lui". Intervistato dal Corriere della Sera, il senatore consiglia a maggioranza e opposizioni di "ignorare" il leader di Futuro Nazionale. Insomma, "non fare il controcanto per ogni cosa che dice". Vannacci continua a crescere "perché gli si sta tirando la volata mettendolo sotto i riflettori in continuazione". 

Casini troverebbe inoltre "folle" un'alleanza di Vannacci con il centrodestra, dato che "intanto prenderebbe voti a partiti come la Lega, spaventerebbe gli elettori moderati e soprattutto smentirebbe anni di lavoro del centrodestra che ha tenuto posizioni anche coraggiose, come il sostegno all'Ucraina". Ma Casini non mette in allarme solo le forze al governo. "Vannacci - afferma - può sicuramente prendere voti a destra, soprattutto alla Lega, ma può attrarre anche delusi di sinistra, del M5S per esempio, perché non vedono realizzate promesse mirabolanti impossibili da mantenere".

Giorgia Meloni al G7: "Alleanza con Vannacci? È un tema che non mi sono posta"

"È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima". Giorgia...

Non a caso, è il suo parere, "Meloni ha sbagliato a dargli la scorsa settimana tanto spazio in Aula. Come sbaglia la sinistra a enfatizzare ogni sciocchezza che dice Vannacci, come replicare seriamente alla 'proposta' di limitare al 4 per cento la popolazione straniera in Italia. A parte l'impossibilità di una re-immigrazione di massa, ma chi farebbe lavori nelle fabbriche, chi curerebbe i nostri anziani, chi anche contribuirebbe all'equilibrio dei conti previdenziali se non ci fossero stranieri?".

 Vannacci fa esplodere il partito di Marco Rizzo: cosa sta succedendo

In Democrazia Sovrana e Popolare il nome che fa saltare i nervi è uno solo: Roberto Vannacci. Il generale è...
tag
roberto vannacci
pier ferdinando casini
futuro nazionale
m5s

Rilevazioni Sondaggio, il sorpasso di Vannacci: per YouTrend è davanti alla Lega

Archiviata la politica... Monica Amore? La sconcertante "svolta piccante" dell'ex M5s

In controtendenza L'aria che tira, Vannacci e i sondaggi? "Tra un anno...", Crespi ribalta il quadro

ti potrebbero interessare

Accelerare la volata per poi tentare la scalata al Colle

Accelerare la volata per poi tentare la scalata al Colle

Alessandro Sallusti
Sondaggio, il sorpasso di Vannacci: per YouTrend è davanti alla Lega

Sondaggio, il sorpasso di Vannacci: per YouTrend è davanti alla Lega

PiazzaPulita, Giuseppe Conte: "Una foto con Renzi? Se lo chiama qui...", come risponde a Formigli

PiazzaPulita, Giuseppe Conte: "Una foto con Renzi? Se lo chiama qui...", come risponde a Formigli

Redazione
Elly Schlein, il governo dei sogni: ecco dove potrebbero andare Fratoianni e Piccolotti

Elly Schlein, il governo dei sogni: ecco dove potrebbero andare Fratoianni e Piccolotti

Redazione