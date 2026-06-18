Mondiali 2026 in Corea del Nord, immagini modificate: cosa va in onda

La Corea del Nord non si è qualificata ai Mondiali di calcio attualmente in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada. Tuttavia, così come accade in Italia, le partite vengono ugualmente trasmesse sulla tv nazionale. Con una "piccola" differenza rispetto al nostro Paese. Per trasmettere le gare della Coppa del Mondo, infatti, la Tv nordcoreana (la KCTV) - che non ha acquistato i diritti per la messa in onda - intercetta i segnali dei satelliti stranieri (solitamente quelli giapponesi o sudcoreani) e propone le immagini in differita, cosicché la propaganda di Stato abbia il tempo di modificare ciò che viene mostrato ai telespettatori.

Succede, dunque, che le sfide vadano in onda con ore, o addirittura giorni, di ritardo. Solo in questo modo il regime può tagliare le immagini o camuffarle, modificare i risultati o perfino decidere cosa non deve essere mostrato se considerato politicamente "sensibile". Se, ad esempio, una squadra di una nazione considerata nemica - come gli Stati Uniti e la Corea del Sud - vince una partita, è molto probabile che quella partita non vada in onda o venga ampiamente tagliata. Casi meno estremi riguardano frame cancellati, per evitare che vengano mostrare bandiere o messaggi sgraditi, e parti di telecronaca originale sovrascritte dai commentatori nordcoreani in studio.