Macron, Meloni e "Felicità"? Albano: "Spero non finisca come con Romina"

"Macron e Meloni gli Albano e Romina d'Europa? Spero che la loro relazione bilaterale finisca meglio": così Albano Carrisi ha commentato la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di utilizzare "Felicità", brano dell'artista di Cellino San Marco, come sottofondo per il post Instagram dedicato alla visita della premier Giorgia Meloni. "Scherzo, ovviamente. Che devo dire? - ha poi aggiunto il cantante, intervistato da La Stampa -. Ringrazio il presidente Macron con cui mi ero incontrato durante le Olimpiadi ed era stato molto affettuoso. D'altronde Felicità è una canzone 'miracolo', perché una vitalità del genere è incredibile. Un inno".

Parlando dei suoi concerti in Russia, invece, ha detto: "Sono appena tornato dalla Russia. Ho fatto tre concerti a Mosca, Vladivistok e Novosibirsk. Non c'è niente di più bello che andare nei posti dove veramente ti amano. E non ho mai sentito dai russi una domanda di gossip, mai, come invece succede in Italia dove escono titoli dove tu diventi protagonista senza aver pronunciato quella frase…". Quando gli viene fatto notare che al momento Mosca è in guerra, lui ha replicato: "Io vado in pace per seminare la pace". Infine, su Sanremo, che l'anno prossimo sarà guidato da Stefano De Martino, ha fatto sapere che "se mi chiamano, ho la canzone giusta, anzi ne ho tante, una più bella dell'altra. Sono sempre ottimista e realista".