Iscritti all'università in calo: -3,3% di matricole sul 2025

Dai primi dati sulle immatricolazioni all’università elaborati dal Mur arriva una doppia doccia gelata. La prima riguarda i giovani che scelgono di proseguire gli studi e che, negli ultimi 12 mesi, sarebbero diminuiti del 3,3 per cento. La seconda interessa le lauree Stem che, nonostante siano le più ambite sul mercato del lavoro, arretrano anziché avanzare. E questa non è mai una buona notizia in un Paese che contemporaneamente resta ai primi posti per disoccupazione giovanile e al penultimo (dopo la Romania) per numero di laureati. Tanto più che gli atenei italiani sulla carta sono destinati a perdere, causa denatalità, 100mila iscritti l’anno tra il 2027 e il 2040.

Cifre in netta controtendenza rispetto al boom di iscrizioni nelle università telematiche, atenei forse più adatti a intercettare lo spirito del tempo. Le iscrizioni alle università telematiche in Italia stanno vivendo un vero e proprio boom, con una crescita del 51% nel primo semestre 2025 rispetto al 2024 e oltre il raddoppio rispetto al 2023. Gli atenei digitali superano i 300.000 iscritti complessivi, conquistando i giovani under 25, che oggi rappresentano oltre un terzo del totale.

Una premessa è d’obbligo: poiché si tratta di statistiche provvisorie, che confrontano i risultati di febbraio 2026 con lo stesso periodo del 2025, per fare un ragionamento più compiuto bisogna aspettare quelli definitivi. A maggior ragione stavolta che, in coincidenza con il debutto del primo semestre aperto di Medicina, c’era la possibilità di scegliere fino al 6 marzo un “piano B” per la propria carriera universitaria. Certo i segnali che arrivano dall’anagrafe degli studenti non sono positivi; anche negli atenei l’inverno demografico sembra essere arrivato in anticipo. Per la prima volta dal post-Covid (cioè dal 2021/22), infatti, le matricole diminuiscono rispetto al ciclo precedente. Limitandoci all’ultimo biennio gli iscritti al primo anno di corso sono passati dai 338.893 del 2024/25 (di cui 149.187 ragazzi e 189.706 ragazze) ai 327.468 del 2025/26 (-3,3% appunto). Se consideriamo che, di questi, 145.716 sono maschi e 181.752 femmine, il calo maggiore sembra riguardare le studentesse (-4,2% sul 2024/25 contro il -2,3% di studenti). Proprio coloro che già pagano il prezzo maggiore in termini di occupazione e di livelli retributivi.

Passando ai gruppi disciplinari spicca il campanello d’allarme che riguarda le materie tecnico-scientifiche. L’intera area Stem si ferma a 93.478 immatricolati, al di sotto sia dei 97.059 dell’anno accademico 2024/25 sia dei 94.636 del 2023/24. In termini percentuali la diminuzione diventa ancora più evidente perché gli iscritti a questo ambito rappresentano il 28,5% del totale contro il 28,6% della volta scorsa e il 29,5% di due anni fa. Va meglio all’area economico-giuridica-scienze sociali che assomma 121.171 studenti e studentesse: in percentuale significa il 37% di tutti gli immatricolati, mentre nel 2024/25 l’asticella si era fermata a 119.709 (pari al 35,3%) e nel 2023/24 a 109.264 (34 per cento). A brillare sono soprattutto i corsi di Economia, che passano dalle 51.632 matricole del giro precedente alle 52.635 di quest'anno, con un guadagno di quasi il 2 per cento. Stazionaria risulta l’area umanistica, notoriamente la meno gettonata dal punto di vista occupazionale. Sebbene in valore assoluto gli immatricolati scendano da 59.534 a 57.506, in percentuale la loro quota sugli studenti complessivamente iscritti al primo anno resta inchiodata al 17,5 per cento. Completa il quadro l’ambito sanitario, farmaceutico ed agro-sanitaria. Con il segno meno che campeggia sia davanti ai numeri in valore assoluto (55.313 matricole nel 2025/26 contro le 62.591 del 2024/25) sia davanti alle percentuali: 16,8% anziché 18,4.