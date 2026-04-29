Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Italia ripescata al Mondiale, crolla la quota: cosa c'è dietro

di Lorenzo Pastugliamercoledì 29 aprile 2026
Italia ripescata al Mondiale, crolla la quota: cosa c'è dietro

1' di lettura

Smentita dai vertici italiani, ma una ipotesi ancora in piedi per tanti. La Nazionale sarà ai prossimi Mondiali di Usa, Messico e Canada? Secondo Paolo Zampolli, inviato speciale dell'amministrazione Trump, le possibilità sono superiori al 50%. Anche i bookmaker dicono lo stesso, e secondo Dino Tommasi, nuovo designatore arbitrale, sbagliano raramente, perché fanno questo di mestiere. Se a inizio aprile era un’ipotesi lontanissima, quotata addirittura 50 volte la posta. Oggi quella quota è crollata a 5. Un cambiamento enorme, che significa una cosa sola: per gli operatori, le possibilità che gli azzurri possano rientrare nel torneo sono aumentate in maniera significativa, addirittura dieci volte nel giro di poche settimane.

Ma perché una quota scende così drasticamente? Le ragioni, in genere, sono due. La prima è il flusso di giocate: quando tanti scommettitori puntano su un evento, i bookmaker abbassano la quota per limitare i rischi. La seconda riguarda le informazioni. Nuove notizie, indiscrezioni o scenari che modificano la percezione di un evento. 

Chi è Paolo Zampolli, l'amico di Trump che vuole l'Italia al Mondiale

Di professione, fa cose e vede gente. Non è una definizione che mira a demolirlo, è quello che dice di s&e...

Ed è qui che il caso diventa interessante. Da una parte c’è l’incertezza sulla partecipazione della Nazionale di calcio dell'Iran, legata a tensioni internazionali. Dall’altra, le dichiarazioni di Zampolli. Attenzione però: quota bassa non significa evento certo. Anzi, resta comunque un’ipotesi sfavorita. Anche perché, regolamento alla mano, in caso di forfait iraniano, la soluzione più logica resterebbe interna alla stessa confederazione asiatica. Insomma, più che una certezza è un segnale.

Italia al Mondiale, clamoroso: cosa spunta in strada a Seattle

L'Italia non è riuscita a strappare un pass per i prossimi Mondiali di Calcio. Ma negli Stati Uniti sono gi&a...
tag
italia
mondiale

Il giallo Italia al Mondiale, clamoroso: cosa spunta in strada a Seattle

Altro che Gravina... Chi è Paolo Zampolli, l'amico di Trump che vuole l'Italia al Mondiale

Scoppia il caso Italia al Mondiale, Trump ci snobba: "Non ci penso più di tanto"

ti potrebbero interessare

Otto e mezzo, Gravina attacca su Rocchi: "Fango senza sapere nulla"

Otto e mezzo, Gravina attacca su Rocchi: "Fango senza sapere nulla"

Jannik Sinner stregato dallo spagnolo Rafael Jodar: "Un giocatore incredibile"

Jannik Sinner stregato dallo spagnolo Rafael Jodar: "Un giocatore incredibile"

Redazione
Sinner prende a pallate Jodar, il "nuovo Alcaraz": il colpo che zittisce Madrid

Sinner prende a pallate Jodar, il "nuovo Alcaraz": il colpo che zittisce Madrid

Redazione
Rocchi, "peggio di così non si può": Luca Toni, parole pesantissime

Rocchi, "peggio di così non si può": Luca Toni, parole pesantissime

Lorenzo Pastuglia