Italia ripescata al Mondiale, crolla la quota: cosa c'è dietro

Smentita dai vertici italiani, ma una ipotesi ancora in piedi per tanti. La Nazionale sarà ai prossimi Mondiali di Usa, Messico e Canada? Secondo Paolo Zampolli, inviato speciale dell'amministrazione Trump, le possibilità sono superiori al 50%. Anche i bookmaker dicono lo stesso, e secondo Dino Tommasi, nuovo designatore arbitrale, sbagliano raramente, perché fanno questo di mestiere. Se a inizio aprile era un’ipotesi lontanissima, quotata addirittura 50 volte la posta. Oggi quella quota è crollata a 5. Un cambiamento enorme, che significa una cosa sola: per gli operatori, le possibilità che gli azzurri possano rientrare nel torneo sono aumentate in maniera significativa, addirittura dieci volte nel giro di poche settimane.

Ma perché una quota scende così drasticamente? Le ragioni, in genere, sono due. La prima è il flusso di giocate: quando tanti scommettitori puntano su un evento, i bookmaker abbassano la quota per limitare i rischi. La seconda riguarda le informazioni. Nuove notizie, indiscrezioni o scenari che modificano la percezione di un evento.