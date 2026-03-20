MCE 2026: debutta ALP Fire System AR1200, l'eccellenza dell'ingegneria meccanica italiana capace di sfidare 2500 gradi di calore per 5 ore

Il settore dell’impiantistica e della sicurezza antincendio vive una svolta storica. In occasione di MCE 2026 (Fiera Milano, 24-27 marzo), viene presentato ufficialmente ALP Fire System AR1200. L’invenzione rappresenta la sintesi perfetta tra ricerca accademica e capacità industriale. Sotto la guida dell’inventore Giuseppe Librizzi la società ALP EMIRATES PANEL MANUFACTURING L.L.C., altra spin-off dell’Università Niccolò Cusano (Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica), ha ottenuto il brevetto ministeriale (n. 102024000002605) che tutela non solo il prodotto, ma l’intero know-how tecnologico della linea di produzione. Tecnologia estrema per la protezione e la tutela della vita. A differenza delle condotte tradizionali, ALP Fire System AR1200 sfrutta una tecnologia d'avanguardia. Il sistema è stato progettato per il trasporto di aria calda ad alta temperatura e testato per resistere a condizioni critiche: fino a 2500°C per una durata di 4/5 ore fiamma diretta, garantendo l'integrità strutturale dove altri materiali collasserebbero. I punti di forza del sistema ALP Fire System AR1200:

• Non gocciola

• Non si sprigiona nessun tipo di fumo

• Resiste ad altissime temperature

• Garanzia totale ed affidabilità per le istallazioni

• Leggerezza e velocità fino ad 8 volte più leggero rispetto alle condotte in lamiera, e canali di silicato di calcio tradizionali, con tempi di installazione ridotti del 50% circa

• Trattamento Micro-Virus

• Superfici interne trattate con tecnologia Alp Micro Virus Tecnology per garantire la massima tutela igiene dell’aria

• Ecosostenibilità: il prodotto non ha bisogno di gas, quali agenti espandenti CFC, HCFC, HFC e IDROCARBURI (HC) che vanno ad incrementare il buco dell’ozono

• Rispetta tutte le normative nazionali e internazionali per la resistenza al fuoco Il brevetto copre l’intero ciclo produttivo: un impianto ad alta tecnologia che trasforma il know-how scientifico in una soluzione industriale scalabile. "Con ALP Fire System AR1200 non offriamo solo un componente, ma una garanzia di sicurezza attiva e passiva," dichiara il team di ALP EMIRATES. "È il risultato di anni di test nei laboratori di Ingegneria Meccanica, oggi pronti a proteggere le grandi infrastrutture mondiali." Appuntamento a MCE 2026 – Fiera Milano L’invenzione e la tecnologia produttiva verranno presentate ufficialmente al mercato globale e alla stampa durante la fiera MCE (Mostra Convegno Expocomfort) 2026, il palcoscenico mondiale per l’impiantistica e l’efficienza energetica. L’appuntamento è presso la Fiera di Milano dal 24 al 27 marzo 2026; al padiglione 9 stand S-30 sarà possibile scoprire dal vivo i dettagli tecnici del sistema.