OLYMPIA E NWG DANNO VITA A NWG ARENA: IL CENTRO SPORTIVO DI PRATO GUARDA A UNA DIMENSIONE NAZIONALE

Da progetto nato a Prato a modello nazionale di sport, benessere e formazione. Olympia oggi compie un’evoluzione naturale e diventa NWG Arena: non un semplice cambio di nome, ma una visione che si allarga e un’ambizione che guarda oltre i confini locali. Nasce quindi un nuovo polo che punta a diventare un riferimento per la pratica sportiva, la formazione e la cultura della performance.

Il progetto nasce dalla visione imprenditoriale di Manuele Lo Conte, promotore e ideatore dell’iniziativa, che ha costruito una rete di partners di alto profilo, con l’obiettivo di portare la struttura su una dimensione più ampia, capace di attrarre competenze e attenzione e di dialogare con il territorio e con il Paese.

All’interno di questa evoluzione, l’azienda pratese NWG Energia, attiva nella fornitura di energia 100% rinnovabile, entra nel progetto come partner strategico coerentemente con la propria natura di ecosistema e di Società Benefit che persegue obiettivi di beneficio comune e che integra crescita economica, responsabilità sociale e tutela ambientale. Con il nuovo nome NWG Arena, il centro rafforza il legame con NWG Energia, azienda pratese impegnata nella promozione della sostenibilità e della cultura della performance. NWG Arena nasce come uno spazio moderno e multifunzionale dove sport, benessere e socialità si incontrano. Campi da padel, tennis, pickleball, piscine, studio personal, aree wellness e spazi dedicati alla ristorazione e alla convivialità danno vita a un ambiente aperto e inclusivo, pensato per famiglie, giovani e adulti. Un hub capace di valorizzare il talento sportivo e la cultura della performance, contribuendo allo stesso tempo alla crescita del territorio.

Il nome NWG Arena richiama il campo di padel centrale, concepito come il cuore pulsante del centro, uno spazio destinato a ospitare partite, eventi e occasioni speciali dedicate allo sport e alla comunità.

Con NWG Arena, infatti, Prato torna a proporsi come laboratorio di innovazione e imprenditorialità, in grado di generare iniziative che partono dal territorio e guardano a una dimensione nazionale.

A conferma della vocazione della città di esprimere e generare progetti che uniscono sviluppo economico, benessere e visione di più ampio respiro nasce Shark Padel Academy, il progetto formativo itinerante che porterà il metodo e l’esperienza sviluppati a Prato in tutta Italia attraverso clinic di padel, incontri e percorsi dedicati allo sport e alla crescita personale. Cuore sportivo dell’iniziativa sarà Maxi Sánchez, già campione del mondo di padel e una delle figure più autorevoli della scena internazionale, che guiderà il progetto tecnico dell’Academy con l’obiettivo di contribuire alla crescita della nuova generazione di talenti italiani. L’obiettivo dell’Academy è diventare un punto di riferimento per i giovani giocatori che vogliono intraprendere un percorso sportivo di alto livello, contribuendo alla formazione dei campioni italiani di domani.

"Con NWG Arena vogliamo dare a Prato qualcosa che finora non esisteva: un maxi centro sportivo dedicato al padel, al tennis e ad altre discipline, pensato come un luogo moderno di sport, incontro e crescita per il territorio. È un progetto ambizioso, nato dalla volontà di investire concretamente nella città” ha affermato Manuele Lo Conte, imprenditore e promotore di Olympia, oggi NWG Arena. Ha poi aggiunto “La prossima inaugurazione rappresenta solo l’inizio di un percorso di sviluppo che oggi si rafforza ulteriormente grazie all’accordo con gli imprenditori e amici Antonio Rainone e Francesco Dantini, con i quali condividiamo l’entusiasmo e la stessa idea di sport come motore di comunità e opportunità. NWG Arena sarà un centro unico nel suo genere".

Massimo Casullo, Presidente di NWG Energia, ha dichiarato “Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo e il nostro nome a un progetto che rappresenta molto più di un centro sportivo: è un luogo in cui si incontrano energia, benessere, crescita personale e comunità. Per una realtà nata e cresciuta a Prato come NWG Energia, sostenere iniziative di questo tipo significa contribuire allo sviluppo del territorio e restituire valore alla comunità in cui operiamo. NWG Arena incarna la nostra idea di energia: non solo quella che alimenta le case, ma anche quella che muove le persone, le relazioni e i territori. Come Società Benefit, il nostro impegno è creare valore condiviso e generare un impatto positivo per la città di Prato e per tutti i nostri stakeholder.” Antonio Rainone, fondatore di NWG Energia e promotore di Shark Padel Academy: “Ho scelto di sostenere e accompagnare lo sviluppo di NWG Arena perché credo fortemente nel valore di questa iniziativa per il territorio e per il futuro dello sport. Al suo interno nasce un progetto dedicato a chi sogna di trasformare la propria passione per il padel in un percorso sportivo di alto livello: la Shark Padel Academy. Con la guida di un campione del mondo come Maxi Sánchez, vogliamo creare un ambiente di formazione capace di accompagnare la crescita della nuova generazione di talenti italiani. La nostra visione è ambiziosa: contribuire a far emergere nei prossimi anni un giocatore italiano capace di competere ai vertici del padel mondiale.”