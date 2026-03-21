Da Franz Kraler l'omaggio alla tradizione sartoriale napoletana con E. Marinella

Alla WinteRace Cortina il percorso di 490 chilometri complessivi non è mai una semplice linea tracciata su una mappa. È una narrazione in movimento, un filo che lega paesaggi, comunità e storie alpine. L’edizione 2026, in programma dal 19 al 21 marzo, interpreta questo principio fino in fondo, disegnando un itinerario che attraversa alcuni dei luoghi più emblematici delle Dolomiti, nel segno dello spirito olimpico e della cultura della montagna.La WinteRace Cortina 2026 si conferma un evento di regolarità classica, ma soprattutto un’esperienza culturale in movimento. Settanta vetture, provenienti da otto Paesi: Italia, Belgio, Argentina, Paesi Bassi, Uruguay, Croazia, Svizzera e Principato di Monaco., con un arco cronologico che copre oltre novant'anni di storia dell'automobile, dal 1935 al 2026.La vettura più datata al via è una Fiat 508 S del 1935. Tra le curiosità del parco partenti figura anche una Mini De Tomaso Turbo del 1983, iscritta dal Vip Club Cortina e resa celebre dalla sua apparizione accanto a Jerry Calà nel film "Vacanze di Natale".Complessivamente il percorso supera i e comprende 68 prove di abilità tra cronometrate e di media imposta, incluse le 20 di media del prologo Attraverseranno territori che non sono semplici scenografie, ma comunità vive, custodi di storia e tradizioni..

Durante la WinteRace, quando le vetture storiche attraversano le strade innevate delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo diventa un luogo in cui memoria, eleganza e movimento si incontrano. È in questo contesto che, il prossimo Venerdì 20 marzo 2026, la boutique Franz Kraler di Corso Italia,119 ospita E. Marinella, storica maison napoletana che da oltre un secolo custodisce una delle tradizioni più riconoscibili dello stile italiano.