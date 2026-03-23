Berlusconi jr, terza vittoria sul ring: a Sanremo vince ancora il figlio di Pier Silvio

Altro giro, altra vittoria. Lorenzo Mattia Berlusconi continua a far parlare di sé, e stavolta lo fa sul ring del Casinò di Sanremo. Il classe 2010 porta a casa il terzo successo consecutivo nel pugilato dilettantistico, battendo ai punti il toscano Tirdeus Kasemi al termine di un match tirato, colpo su colpo.Non solo cognome, dunque. Perché il giovane Berlusconi dimostra di avere ritmo, precisione e sangue freddo. Elementi che hanno convinto i giudici a premiarlo al termine di un incontro equilibrato ma ben gestito.A bordo ring, senza clamori, c’era anche il padre Pier Silvio. Presenza discreta, ma inevitabilmente sotto gli occhi di tutti. E il figlio non ha deluso.Il percorso del giovane pugile è appena iniziato, ma i segnali sono chiari. L’esordio ufficiale è arrivato a dicembre a Savona, seguito dalla vittoria di fine febbraio a Genova nella categoria Under 17 (55 kg) contro Simone Farinelli. In quell’occasione, il match si era chiuso già alla prima ripresa per una sospensione cautelare dovuta a epistassi dell’avversario.Ora Sanremo. Terzo successo di fila. E una crescita che, almeno per ora, appare costante. La boxe giovanile italiana osserva. E il cognome, questa volta, resta sullo sfondo. Perché a parlare sono i risultati.