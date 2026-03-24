76anni UGL. Capone, Leader UGL: “Celebriamo una storia di battaglie e impegno al servizio dei lavoratori”

“Oggi celebriamo un traguardo importante: i 76 anni della UGL, nata il 24 marzo 1950. Una storia lunga e significativa, fatta di impegno, di battaglie e di vicinanza concreta al mondo del lavoro. Abbiamo scelto di festeggiare all’Archivio Centrale dello Stato, un luogo simbolico dove, proprio un anno fa, abbiamo depositato il fondo archivistico dell’UGL. Un gesto che non rappresenta soltanto un omaggio alla nostra memoria, ma un atto di responsabilità verso la storia: ricostruire il nostro percorso significa rafforzare la nostra identità e rendere ancora più solido il legame tra passato, presente e futuro. Custodire la memoria non è un esercizio di nostalgia, ma uno strumento per comprendere meglio il tempo che viviamo e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide che ci attendono. È da qui che vogliamo ripartire, con rinnovata determinazione. Il nostro impegno resta chiaro e immutato: essere sempre dalla parte del lavoro. Dalla parte di chi un lavoro lo cerca, di chi lo ha e lo difende ogni giorno, e di chi lo ha perso e merita nuove opportunità. Per costruire insieme un futuro più giusto, più inclusivo e più dignitoso per tutti”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in occasione del 76esimo anniversario del Sindacato.